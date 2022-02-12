Вести Кремля. Сливки: Моргенштерна хотят посадить за тату с марихуаной
Источник:"Вести Кремля. Сливки"
В одном из клипов Моргеншетрна разглядели татуировку с марихуаной. По мнению полиции, это пропаганда наркотиков, а значит – штраф и арест.
О других курьезных событиях, которые произошли в России – узнавайте в программе.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 февраля: смотрите видео