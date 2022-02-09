О критическом состоянии политика сообщили в росСМИ источники в партии ЛДПР, которую одиозный Жириновский возглавляет. Однако в пресс-службе депутата Госдумы убеждают, что он в норме.
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Состояние Жириновского критическое, – росСМИ
По информации росСМИ, Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом, двусторонним воспалением и поражением легких 50 – 75%. По данным источников, его состояние критически тяжелое.
Никто никаких гарантий не дает. Все осложняют сопутствующие заболевания,
– рассказал собеседник издания.
Однако во властных кругах пытаются оспорить информацию о критическом состоянии Жириновского и заверить, что он чувствует себя хорошо. У него нашли штамм коронавируса Омикрон.
Госпитализация Жириновского: главное
- По данным росСМИ, 9 февраля лидер ЛДРП оказался в больнице.
- Как сообщают различные издания, Жириновский находится в элитной Центральной клинической больнице.
- Жириновский 2 недели болел коронавирусом и сперва болезнь протекала легко.
- Сам политик верил, что 8 доз вакцины, некоторые из которых сделали малоизвестными российскими препаратами, спасут его от коронавируса.
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