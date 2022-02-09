Про критичний стан політика повідомили у росЗМІ джерела в партії ЛДПР, яку одіозний Жиріновський очолює. Однак у пресслужбі депутата Держдуми переконують, що він в нормі.
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Стан Жиріновського критичний, – росЗМІ
За інформацією росЗМІ, Володимир Жиріновський потрапив до лікарні з коронавірусом, двостороннім запаленням та ураженням легень 50 – 75%. За даними джерел, його стан критично важкий.
Ніхто ніяких гарантій не дає. Усе ускладнюють супутні захворювання,
– розповів співрозмовник видання.
Однак у владних колах намагаються заперечити інформацію про критичний стан Жиріновського та запевнити, що він почувається добре.
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Володимир Жиріновський перебуває в лікарні ще від 2 лютого. Однак інформацію про критичний стан там спростовують. Там кажуть, що стан здоров'я політика стабільний. У нього виявили штам коронавірусу Омікрон.
Госпіталізація Жиріновського: головне
- За даними росЗМІ, 9 лютого лідер ЛДРП опинився в лікарні.
- Як повідомляють різні видання, Жиріновський перебуває в елітній Центральній клінічній лікарні.
- Жиріновський 2 тижні хворів на коронавірус і спершу хвороба протікала легко.
- Сам політик вірив, що 8 доз вакцини, кілька з яких зробили маловідомими російськими препаратами, врятують його від коронавірусу.
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