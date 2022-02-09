В каком состоянии Жириновский

Лидер Либерально-демократической партии России находится в элитной Центральной клинической больнице. Об этом российские СМИ заявили со ссылкой на собственные источники.

Читайте также Паспорта России всем, кто жил в СССР: Жириновский заговорил о "воссоединения исторических земель"

У Жириновского якобы поражены 50 – 75% легких. В то же время его однопартийцы утверждают, что у политика "хорошее самочувствие".

Чем вакцинировался политик

С сентября 2020 года лидер ЛДПР вакцинировался против коронавируса 8 раз. Интересно, что полномасштабная кампания по вакцинации стартовала в России лишь в декабре 2020 года. К тому времени так называемую "вакцину" "Спутник V" еще исследовали. Однако похоже, что это не помешало Жириновскому прививаться неподтвержденным препаратом.

Первые 3 вакцинации политик сделал непризнанным ВОЗ "Спутником V", следующие 3 – российским препаратом "Эпивак", а последние 2 – "Ковиваком".

Новость дополняется...