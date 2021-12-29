По словам Жириновского, документ якобы может привести к "воссоединению" так называемых "исторических земель России".
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В обновленном законопроекте о гражданстве России много новелл. Возможно, это приведет к воссоединению исторических земель России,
– сказал Жириновский.
Что известно о скандальном законопроекте
Его внес в Госдуму Владимир Путин.
Он предполагает сокращение количества требований более чем к 20 категориям лиц, предоставляя им гражданство России.
Прежде всего, речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях. В законе Путин безосновательно называет их соотечественниками. Также под закон подпадают участники государственной программы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей.
Что известно о предыдущих выходках Жириновского
- Одиозный российский политик Владимир Жириновский призвал бомбить Украину и Европу в новогоднюю ночь. Он говорил, что "надо кого-то наказать".
- Также Владимир Жириновский попал в неловкое положение в прямом эфире. С него слетели штаны во время предвыборных дебатов.
- В то же время депутат Госдумы призвал исключить Украину из Организации Объединенных Наций. Он утверждал, что это из-за якобы притеснения русского языка и дискриминации русскоязычных граждан.
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