За словами Жиріновського, документ нібито може призвести до "воз'єднання" так званих "історичних земель Росії".

До теми Путін хоче спростити отримання громадянства для жителів колишнього СРСР і навіть їхніх дітей

В оновленому законопроєкті про громадянство Росії багато новел. Можливо, це призведе до воз'єднання історичних земель Росії,
– сказав Жиріновський.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Його вніс у Держдуму Володимир Путін.

Він передбачає скорочення кількості вимог більш ніж до 20 категорій осіб, надаючи їм громадянство Росії.

Перш за все, йдеться про громадян колишнього СРСР, їхніх дітей. У законі Путін безпідставно називає їх співвітчизниками. Також під закон підлягають учасники державної програми з сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном.

Що відомо про попередні витівки Жиріновського

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