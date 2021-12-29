За словами Жиріновського, документ нібито може призвести до "воз'єднання" так званих "історичних земель Росії".
До теми Путін хоче спростити отримання громадянства для жителів колишнього СРСР і навіть їхніх дітей
В оновленому законопроєкті про громадянство Росії багато новел. Можливо, це призведе до воз'єднання історичних земель Росії,
– сказав Жиріновський.
Що відомо про скандальний законопроєкт
Його вніс у Держдуму Володимир Путін.
Він передбачає скорочення кількості вимог більш ніж до 20 категорій осіб, надаючи їм громадянство Росії.
Перш за все, йдеться про громадян колишнього СРСР, їхніх дітей. У законі Путін безпідставно називає їх співвітчизниками. Також під закон підлягають учасники державної програми з сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, які проживають за кордоном.
Що відомо про попередні витівки Жиріновського
- Одіозний російський політик Володимир Жиріновський закликав бомбити Україну та Європу в новорічну ніч. Він казав, що "треба когось покарати".
- Також Володимир Жиріновський осоромився в прямому ефірі. З нього злетіли штани під час передвиборчих дебатів.
- Водночас депутат Держдуми закликав виключити Україну з Організації Об'єднаних Націй. Він стверджував, що це через нібито утиски російської мови та дискримінацію російськомовних громадян.
Вас може зацікавити, як саме Жиріновський казав бомбити Україну: дивіться відео