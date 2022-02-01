Перше – радше теоретичне, маємо ми розуміння, що Путін – справжній "КДБіський щур" й це якраз цілком його манера ведення "воєн". Ну, коли час бійки відтягують до того моменту, коли супротивник з тих чи інших причин ослаблений.

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Відповідно перемогу гарантовано тому, хто "схитрив". Це, звісно, нечесно, але де Путін і де честь?

Ну й зрозуміло, нічого поганого очільник Кремля не бачить у тому, щоб навіть власноруч супротивника перед боєм ослабити – отруїти, наприклад, чи покалічити. Якщо ж це стосується країни, то влаштувати масові заворушення.

Насправді це дуже вигідний варіант – руками "п'ятої колони" за невеликі гроші організувати фейкові вуличні протести для того, щоб на них відвернути й увагу, й ресурси супротивника.

Думаю, взагалі ні в кого з нас немає сумнівів, що Путін, Кремль, Москва й зацікавлені в подібному і здатні таке нам організувати. От вони й зробили це – маємо підтвердження від Міністерства внутрішніх справ.

Які протести мали відбутися в Україні

Отже, зранку 31 січня у Києві й ще кількох обласних центрах мали відбутися кількатисячні протести. Зокрема, у столиці під Офіс Президента мали зійтися 5 тисяч мітингувальників (по 800 гривень кожний), з яких 3,5 тисячі – то масовка, а решта – тітушки, які мали ще й битися з поліцією.

За це їхня винагорода зростала у 1,5 раза – тобто до 1 200 гривень кожному.

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Однак мало там бути й ще кілька максимально заряджених провокаторів, які б шини запалювали й поранення імітували. Для цього їм підготували два десятки тих шин і бутафорську кров. Виконавцям за це платили вже по 70 тисяч гривень винагороди.

За даними поліції, організатори вже навіть аванс на це від замовників отримали – мільйон гривень готівкою в одному з українських банків.

Організаторів затримали, тривають допити. Чекаємо конкретних прізвищ замовників. Я щиро вдячний поліції, що вона так на випередження спромоглася спрацювати й знешкодила проросійських провокаторів до того, як вони усе вчинили.

Знаєте, я от дійсно щиро дякую правоохоронцям, але всередині мене все одно такий "паршивенький черв'ячок недовіри" не дає спокою. Мовляв, а точно воно все так, як поліція нам зараз про цих провокаторів розказує?

Тобто ми ж вже бачили помпезний брифінг зі слайдами за участі й міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського й навіть президента, коли нам ті таки правоохоронці впевнено розказували, що вони вбивство Павла Шеремета розкрили й вбивць затримали.



Поліція добре спрацювала на випередження / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

От і тут так – наче й віриш поліції та дякуєш їй, що "не допустили", що не сталося "кривавих провокацій", заворушень й "розхитування човна". Однак же той клятий "черв'ячок сумнівів" все одно спокою не дає і ти собі придумуєш усілякі нісенітниці.

Чому заворушення вигідні Путіну

Дивіться, от зараз вже повторюватимуся: у мене таки немає жодних сумнівів, що Путін у подібних "вуличних кривавих протестах в Україні" вкрай зацікавлений, адже вони точно гратимуть йому на руку. Він готовий за це взагалі будь-які гроші платити.

Ну й також немає в мене, на жаль, сумнівів, що є таки в Україні ті, хто за гроші готові й "криваві" мітинги організувати, і ті, хто готові узяти в них участь.



Путін готовий на все, щоб розхитати ситуацію в Україні / Фото Getty Images

Ну й про бухгалтерію таких протестів кілька слів. Один російський танк умовно коштує 150 мільйонів гривень. Для завоювання України Путіну не шкода буде використати хай і тисячу тих танків – він готовий їх усіх втратити на полі бою для завоювання нашої держави.

Йому взагалі не шкода за ціну лише одного свого танку вивести на вулиці українських міст 150 тисяч тих продажних "тітушок", які зметуть поліцію, посіють у містах анархію та ослаблять Україну зсередини.

Й це буде за ціною одного-єдиного танку. Така бухгалтерія дуже вигідна для Путіна, тим більше, що саме в таких "щурячих війнах" Путін якраз і мастак.

Тому ще раз – я цілком припускаю, що подібні заворушення з бійками та жертвами Путін дійсно в Україні вже і замовив й навіть проплатив.

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Я цілком припускаю, що цих от організаторів, про викриття яких відзвітувало керівництво МВС, може бути ще навіть не один десяток й усі ті протести, заворушення та бійки з поліцією на нас ще незабаром чекатимуть.

Як українцям відрізняти справжні протести

Ну а тепер мораль цієї історії. Так от, скажіть мені, а як нам з вами тепер у тих протестах розбиратися? Як відрізнити, де буде справжній протест обурених українців, а де штучний і проплачений росіянами?

Бо ті ж фейкові протести кремлівських провокаторів також проходитимуть під цілком правильними гаслами й обґрунтованими претензіями до чинної влади. Я поки придумав собі лише єдиний варіант відповіді на це запитання.

Так от, я вирішив, що вірити у справжність вуличних протестів буду лише у тому разі, якщо точно знатиму їхніх справжніх організаторів.

Мені також потрібно буде знати, що вони не продалися Росії ані за мільйон, ані за десять мільйонів, ані навіть за Липецьку фабрику. Як вам такий рецепт розпізнавання протестів, не куплених Росією?

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Чому про Липецьку фабрику взагалі згадав? Стало відомо, що одним з організаторів тих протестів міг бути колишній полковник поліції Юрій Голубан, якого Петро Порошенко свого часу медаллю нагороджував.

Однак потім з'ясувалося, що він міг і на бойовиків працювати. Тож, чесно кажучи, наразі це трохи сумнівна історія.

Чекаємо нових подробиць і коментарів, а головне – прізвищ замовників, які були зацікавлені у "кривавих протестах" у середмісті української столиці.