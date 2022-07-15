На место гибели маленькой Лизы в Виннице люди до сих пор несут цветы и игрушки

Пока спасатели продолжают разбирать завалы после ракетных обстрелов Винницы, люди несут на место трагедии цветы и игрушки.

Люди приносят цветы и игрушки на место, где погибла маленькая 4-летняя девочка Лиза. Ее мама до сих пор борется за жизнь в реанимации.

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Среди вещей можно увидеть самодельную книгу для тренировки звуков.

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Что известно о погибшей маленькой девочке Лизе

4-летняя Лиза, погибшая от рук российских захватчиков 14 июля, имела синдром Дауна. В день теракта россиян мама вела девочку на развивающие занятия. День начинался хорошо, перед трагедией женщина опубликовала сториз с ребенком – на видео видно, как "солнечная" Лиза шла возле мамы и толкала свою колясочку.

Во время ракетного обстрела Лиза скончалась на месте, а ее мама потеряла ногу. Фото погибшего маленького ребенка быстро облетело сеть и чуть ли не все мировые СМИ. Перевернутая детская коляска и окровавленное тело девочки стало еще одним свидетельством того, что россия – страна-террорист.

Вечером того же дня Елена Зеленская вспомнила, что знала Лизу. Оказалось, что она снималась в рождественском социальном ролике. Первая леди Украины опубликовала это видео и попросила посмотреть на девочку, которую убила россия.

Тела еще двоих детей не идентифицированы

Во время обстрела центра Винницы россиянами, кроме Лизы, погибли еще 2 мальчика. Их тела еще не идентифицировали.

Всего на месте трагедии обнаружили тела 23 погибших – 13 из них еще не идентифицировали. К сожалению, это может быть не окончательное количество, поскольку еще 18 человек пропали без вести. Что с ними сейчас и где они – неизвестно.

Напомним, утром 14 июля через 20 минут после воздушной тревоги в Виннице раздались взрывы. Враг запустил ракеты "Калибр" в гражданские объекты в центре города, где находились офисные помещения. Поскольку это произошло в середине дня, там было много людей. К сожалению, многие горожане проигнорировали воздушную тревогу, поскольку привыкли, что в городе относительно спокойно. В больницах Винницкой области находятся 82 пострадавших в результате российской атаки. Среди них 4 ребенка.

С пострадавшими и свидетелями работают психологи

В первые минуты трагедии на месте оказывали помощь трое психологов из ГСЧС. Вскоре в Винницу прибыли психологи-спасатели из Житомирской и Черкасской областей. Сейчас они оказывают помощь пострадавшим и их семьям в больнице скорой помощи, областном ожоговом центре, военном госпитале и возле бюро судебно-медицинской экспертизы.

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