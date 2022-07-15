Большое количество погибших объясняется тем, что во время воздушной тревоги в Виннице люди оставались на улицах, а не пошли к укрытиям. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.

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"Большинство пострадавших людей в этот момент находились на улице. К сожалению, люди не отреагировали на сигнал воздушной тревоги, которая началась за 20 минут до трагедии", – заявил Денис Монастырский.

Воздушная тревога в Виннице была объявлена в 10.13. А уже в 10:46 городские власти официально подтвердили, что в городе прогремели взрывы.

По состоянию на 8:30 пятницы, 15 июля, спасатели сообщили, что в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека, в том числе 3 ребенка. За медицинской помощью обратились 117 человек. 71 человек госпитализирован, среди которых трое детей. Остаются пропавшими 18 человек.

По данным министра внутренних дел, из-за ракетного удара было повреждено около 40 зданий в городе. В некоторых были только выбиты окна, но есть и такие, которые испытали значительные разрушения.

Также сгорело около 40 автомобилей, ведь ракетный удар пришелся по парковке. Один из автомобилей взрывной волной унесло в дом, где его и нашли среди завалов.

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