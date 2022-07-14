Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает 24 канал. Он отметил, что к вечеру спасатели разобрали до 30% завалов.

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Одна из ракет ударила возле стоянки

Объем повреждений, отметил министр, очень значительный. В некоторых зданиях – разбиты стены и окна, однако несколько домов – серьезно разрушены.

Одна из ракет ударила возле парковки автомобилей. Фактически 40 машин были сожжены за мгновение. Один из них мы вообще нашли в доме, куда его занесло взрывной волной,

– сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что следствие поручили вести Службе безопасности. Остальные правоохранительные органы помогают в этом процессе.

Большинство пострадавших находились во время обстрела на улице

Монастырский заметил, что большинство людей находились во время обстрела на улице. Об этом свидетельствуют и записи камер наблюдения. К сожалению, винничане не отреагировали на сигнал о воздушной опасности, прозвучавший за 20 минут до трагедии, сказал министр.

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Ракетный обстрел Винницы: коротко

Взрывы в Виннице прозвучали около 11 часов во время массовой воздушной тревоги.

В сторону Винницы из Черного моря выпустили 4 ракеты, две из них сбили силы ПВО.

Еще 2 попали в гражданский объект возле дома быта "Юбилейный". Вдребезги была разрушена диагностическая клиника.

С места прилета огонь перекинулся на парковку, там сгорели почти 50 автомобилей.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел Винницы очередным актом терроризма россии.

Смотрите видео о ракетах, которыми обстреляли Винницу: