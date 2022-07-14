Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал. Він зазначив, що до вечора рятувальники розібрали до 30% завалів.

Більше тут Моторошний ракетний обстріл Вінниці: все, що відомо про атаку ворога 14 липня

Одна з ракет вдарила біля стоянки

Обсяг пошкоджень, наголосив міністр, – дуже значний. У певних будівлях – побиті стіни та вікна, проте кілька будинків – серйозно зруйновані.

Одна з ракет вдарила біля парковки автомобілів. Фактично 40 машин були спалені за мить. Один з них ми взагалі знайшли в будинку, куди його занесло вибуховою хвилею,

– сказав Монастирський.

Міністр наголосив, що слідство доручили вести Службі безпеки. Решту правоохоронних органів допомагають у цьому процесі.

Більшість потерпілих перебували у час обстрілу на вулиці

Монастирський зауважив, що більшість людей перебували у час обстрілу на вулиці. Про це свідчать і записи з камер спостереження. На жаль, вінничани не відреагували на сигнал про повітряну небезпеку, який прозвучав за 20 хвилин до трагедії, сказав міністр.

Читайте також Біля Вінниці знайшли уламки ракет "Калібр", які збили сили ППО

Ракетний обстріл Вінниці: коротко

Вибухи у Вінниці прозвучали близько 11:00 під час масової повітряної тривоги.

У бік Вінниці з Чорного моря випустили 4 ракети, дві з них збили сили ППО.

Ще 2 потрапили у цивільний об'єкт біля будинку побуту "Ювілейний". Вщент було зруйновано діагностичну клініку.

З місця "прильоту" вогонь перекинувся на паркову, там згоріли майже 50 автомобілів.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці черговим актом тероризму росії.

Дивіться у відео про ракети, якими обстріляли Вінницю: