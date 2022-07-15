На місце загибелі маленької Лізи у Вінниці люди досі несуть квіти та іграшки

Поки рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного обстрілу Вінниці, люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки.

Люди приносять квіти та іграшки на місце, де загинула маленька 4-річна дівчинка Ліза. Її мама досі бореться за життя у реанімації.

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Як зараз виглядає місце гибелі маленької Лізи / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Що відомо про загиблу маленьку дівчинку Лізу

4-річна Ліза, яка загинула від рук російських загарбників 14 липня, мала синдром Дауна. В день теракту росіян мама вела дівчинку на розвиваючі заняття. День починався гарно, перед трагедією жінка опублікувала сторіз із дитиною – на відео видно, як Ліза йшла біля мами та штовхала свій візочок.

Під час ракетного обстрілу Ліза померла на місці, а її мама втратила ногу. Фото загиблої маленької дитини швидко облетіло мережу та ледь не усі світові ЗМІ. Перевернутий дитячий візочок та закривавлене тіло дівчинки стало ще одним свідченням того, що росія – країна-терористка.

Ввечері того ж дня Олена Зеленська згадала, що знала Лізу. Виявилось, що дівчинка знімалася у різдвяному соціальному ролику. Перша леді України опублікувала це відео та попросила подивитись на дівчинку, яку вбила росія.

Тіла ще двох дітей неідентифіковані

Під час обстрілу центру Вінниці росіянами, окрім Лізи, загинули ще 2 хлопчиків. Їхні тіла ще не ідентифікували.

Загалом на місці трагедії наразі виявили тіла 23 загиблих – 13 з них ще не ідентифікували. На жаль, це може бути не остаточна кількість, оскільки ще 18 людей зникли безвісти. Що з ними зараз і де вони – невідомо.

Нагадаємо, зранку 14 липня за 20 хвилин після повітряної тривоги у Вінниці пролунали вибухи. Ворог запустив ракети "Калібр" у цивільні об'єкти в центрі міста, де були офісні приміщення. Оскільки це сталося посеред дня, там було багато людей. На жаль, багато містян проігнорували повітряну тривогу, оскільки звикли, що в місті відносно спокійно. Наразі у лікарнях Вінниччини перебувають 82 постраждалих внаслідок російської атаки. Серед них – 4 дитини.

З постраждалими та свідками працюють психологи

У перші хвилини трагедії на місці надавали допомогу троє психологів з ДСНС. Згодом до Вінниці прибули психологи-рятувальники з Житомирщини та Черкащини. Зараз вони надають допомогу постраждалим та їхнім сім'ям у лікарні швидкої допомоги, обласному опіковому центрі, військовому госпіталі та біля бюро судово-медичної експертизи.

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