Прикрывался кружком: в Виннице поймали педофила, который развращал школьниц
Источник:ГУНП в Винницкой области
Правоохранители задержали в Виннице мужчину, который под прикрытием кружка развращал малолетних девочек. Теперь ему грозит тюрьма.
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области.
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Как в Винницкой области мужчина развращал малолетних девочек
55-летний винничанин в одной из комнат собственного дома создал "художественный кружок" для детей. Объектами развратных действий становились малолетние воспитанницы, приходившие на частные занятия по рисованию. Мужчина, убедившись в отсутствии родителей или других взрослых, более 10 лет совершал развратные действия в отношении детей.
Во время обыска в квартире мужчины обнаружили ряд вещественных доказательств его преступной деятельности:
- фотографии и видеозаписи обнаженных и полуобнаженных детей,
- рукописные и печатные тексты сексуального характера,
- текстовые "алгоритмы" причинения малолетним физической боли и издевательств,
- переписка с детьми сексуального характера с указанием видов наказаний при разглашении его действий.
В мобильном телефоне и компьютере злоумышленника обнаружили фото и видеозаписи насильственного характера. Как оказалось, от преступных действий пострадали дети от 10 до 14 лет.
Что грозит мужчине
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям о развращении несовершеннолетних и умышленном хранении детской порнографии без цели сбыта или распространения.
Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 12 лет. 1 декабря суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Злоумышленника задержали правоохранители / фото ГУНП в Винницкой области
Мужчина под прикрытием художественного кружка развращал малолетних девочек: смотрите видео
Напомним, что 33-летнюю жительницу Киева, а также ее сожителя задержали следователи по подозрению в создании детской порнографии. По данным следствия, детей насиловали родная мать и ее любовник.