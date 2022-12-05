Прикривався гуртком: у Вінниці зловили педофіла, який розбещував школярок

Правоохоронці затримали у Вінниці чоловіка, який під прикриттям гуртка розбещував малолітніх дівчат. Тепер йому загрожує в’язниця.

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області.

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Як на Вінниччині чоловік розбещував малолітніх дівчат

55-річний вінничанин в одній із кімнат власного помешкання створив "художній гурток" для дітей. Об’єктами розпусних дій ставали малолітні вихованки, які приходили на приватні заняття з малювання. Чоловік, переконавшись у відсутності батьків чи інших дорослих, понад 10 років вчиняв розпусні дії відносно дітей.

Під час обшуку у квартирі чоловіка виявили низку речових доказів його злочинної діяльності:

фотографії та відеозаписи оголених та напівоголених дітей,

рукописні й друковані тексти сексуального характеру,

текстові "алгоритми" заподіяння малолітнім фізичного болю та знущань,

листування із дітьми сексуального характеру із зазначенням видів покарань у разі розголошення його дій.

У мобільному телефоні та комп'ютері зловмисника також виявили фото та відеозаписи насильницького характеру. Як виявилось, від злочинних дій постраждали діти віком від 10 до 14 років.

Що загрожує чоловіку

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочинів за статтями про розбещення неповнолітніх та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. 1 грудня суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Зловмисника затримали правоохоронці / фото ГУНП у Вінницькій області

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Нагадаємо, що 33-річну жительку Києва, а також її співмешканця затримали слідчі за підозрою у створенні дитячої порнографії. За даними слідства, дітей ґвалтували рідна матір та її коханець.