Про випадки розбещення дівчат Московченком стало відомо у вересні 2020 року. Тоді 46-річний чоловік організовував дитячі табори, не маючи на це жодних дозволів. У цих таборах він ґвалтував неповнолітніх дівчат.

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Який вирок суду

Галицький районний суд Львова визнав педофіла і організатора християнських таборів винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень неповнолітніх. 49-річного Романа Московченка відправили на примусове лікування у психлікарню до кінця його життя.

У центрі "Жіночі перспективи" додають, що одна з потерпілих звернулася до них ще навесні 2019 року. Їй було 22 роки і вона потребувала психологічної допомоги після 10 років сексуального насильства від Московченка. Дівчина звернулася в поліцію і саме це стало проривом у розслідуванні.

Що відомо про справу

Під час обшуків вдома у Романа Московченка поліцейські знайшли фотографії та відеозаписи, на яких видно сцени зґвалтування дівчат. Московченко також вів щоденник, де він детально описував свої сексуальні стосунки з дітьми та їхню тривалість. Записи вів із 2005 до початку 2020 року.

На відео та фото, знайдених у квартирі Московченка, були ідентифіковані дівчатка, які зараз є вже дорослими жінками. Потерпілі, які звернулися до суду, зв’язувалися з ними, але багато жінок відмовилися давати свідчення і долучатися до справи, зокрема і через страх, що це вплине на їхню репутацію.

У лютому 2021 року почався судовий розгляд. Експертиза встановила, що Роман Московченко недієздатний через психічні розлади, зокрема, він декілька разів намагався скоїти самогубство та перестав говорити і реагувати на навколишнє середовище.

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