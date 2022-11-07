О случаях развращения девушек Московченко стало известно в сентябре 2020 года. Тогда 46-летний мужчина организовывал детские лагеря, не имея на это никаких разрешений. В этих лагерях он насиловал несовершеннолетних девушек.

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Какой приговор суда

Галицкий районный суд Львова признал педофила и организатора христианских лагерей виновным в 147 эпизодах изнасилований и развращений несовершеннолетних. 49-летнего Романа Московченко отправили на принудительное лечение в психбольнице до конца его жизни.

В центре "Женские перспективы" добавляют, что одна из пострадавших обратилась к ним еще весной 2019 года. Ей было 22 года и она нуждалась в психологической помощи после 10 лет сексуального насилия от Московченко. Девушка обратилась в полицию, и именно это стало прорывом в расследовании.

Что известно о деле

Во время обысков дома у Романа Московченко полицейские обнаружили фотографии и видеозаписи, на которых видны сцены изнасилования девушек. Московченко также вел дневник, где подробно описывал свои сексуальные отношения с детьми и их продолжительность. Записи вел с 2005 по начало 2020 года.

На видео и фото, найденных в квартире Московченко, были идентифицированы девочки, которые сейчас уже взрослые женщины. Потерпевшие, которые обратились в суд, связывались с ними, но многие женщины отказались давать показания и приобщаться к делу, в том числе и из-за страха, что это повлияет на их репутацию.

В феврале 2021 года началось судебное разбирательство. Экспертиза установила, что Роман Московченко недееспособен из-за психических расстройств, в частности, он несколько раз пытался совершить самоубийство и перестал говорить и реагировать на окружающую среду.

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