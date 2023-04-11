В Виннице мужчина жестоко убил экс-жену, мать и двоих детей: ему объявили приговор
Источник:Офис генерального прокурора
В Виннице засудили мужчину, который жестоко убил свою мать, жену и детей 3 и 7 лет. В то же время он пытался скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения.
В семье часто возникали конфликты. Теперь убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы.
Важно В Черкасской области мужчина убил жену в ее 22-й день рождения
В Виннице мужчина убил экс-жену, мать и двоих детей
Как стало известно, в 2018 году мужчина убил мать, бывшую жену и двух своих детей – 3-летнюю дочь и 7-летнего сына. Все они проживали вместе, а убийца – отдельно.
Во время встреч, когда мужчина приходил в семью, у них возникали конфликты. Так, во время одной из ссор он начал душить бывшую жену, нанес ей множественные удары слесарским молотком.
Аналогичные действия совершил в отношении матери и своих малолетних детей. Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, мужчина пытался сымитировать разбойное нападение: разбрасывал вещи и документы пострадавших по квартире, входную дверь оставил открытой. В дальнейшем смыл с себя следы крови и покинул квартиру,
– рассказали в прокуратуре.
После этого убийца поехал на такси в другую часть города, где избавился от орудия убийства – молотка, который выбросил на свалку. Когда мужчина вернулся в квартиру, самостоятельно вызвал скорую, имитируя отчаяние и непонимание ситуации.
В результате на месте трагедии врачи констатировали смерть двух женщин и мальчика. Девочка скончалась через несколько часов в больнице.
Что грозит убийце
В Верховном Суде отстояли справедливое наказание для мужчины за умышленное убийство четырех человек. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
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