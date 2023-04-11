У Вінниці чоловік жорстоко вбив ексдружину, матір та двох дітей: йому оголосили вирок

У Вінниці засудили чоловіка, який жорстоко вбив свою матір, дружину та дітей 3 та 7 років. Водночас він намагався приховати сліди злочину та відвести від себе підозри.

У родині часто виникали конфлікти. Тепер вбивцю засудили до довічного позбавлення волі.

Важливо На Черкащині чоловік вбив дружину у її 22-ий день народження

У Вінниці чоловік вбив ексдружину, матір та двох дітей

Як стало відомо, у 2018 році чоловік вбив матір, колишню дружину та двох своїх дітей – 3-річну доньку і 7-річного сина. Усі вони проживали разом, а вбивця – окремо.

Під час зустрічей, коли чоловік приходив до родини, у них виникали конфлікти. Так, під час однієї зі сварок він почав душити колишню дружину, завдав їй множинні удари слюсарським молотком.

Аналогічні дії вчинив стосовно матері та своїх малолітніх дітей. Щоб приховати сліди злочину та відвести від себе підозри, чоловік намагався зімітувати розбійний напад: розкидав речі й документи потерпілих по квартирі, вхідні двері залишив відчиненими. У подальшому змив із себе сліди крові та покинув помешкання,

– розповіли у прокуратурі.

Після цього вбивця поїхав на таксі до іншої частини міста, де позбувся знаряддя вбивства – молотка, який викинув на смітник. Коли чоловік повернувся до квартири, самостійно викликав швидку, імітуючи розпач та нерозуміння ситуації.

У підсумку на місці трагедії лікарі констатували смерть двох жінок і хлопчика. Дівчинка померла за кілька годин у лікарні.

Що загрожує вбивці

У Верховному Суді відстояли справедливе покарання для чоловіка за умисне вбивство чотирьох людей. Його засудили до довічного позбавлення волі.

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