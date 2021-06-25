Заснул на дороге: в Винницкой области автомобиль переехал мужчину

В Гайсинском районе Винницкой области 22 июня произошло смертельное ДТП. Водитель переехал на дороге лежащего мужчину. В результате пострадавший скончался.

И водитель, и жертва были пьяны

По предварительной информации, потерпевший возвращался из местного кафе. Однако он решил прилечь прямо на дороге – там и заснул.

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Полиция установила, что пострадавший был пьян. На него наехал 34-летний житель соседнего села на автомобиле Volkswagen Vent. Известно, что водитель выпивал в том же кафе. Впоследствии он нетрезвый сел за руль и поехал домой.

Пострадавший скончался в результате внутреннего кровотечения, вызванного наездом автомобиля.

Что грозит водителю

Когда полицейские пришли домой к подозреваемому, тот пьяный спал. Автомобиль был припаркован у дома. Теперь водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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