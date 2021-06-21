Трагедия произошла 20 июня в Васильковском районе. В полицию позвонили ориентировочно в 7 утра того же дня.

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Полицейским сообщили, что на одной из улиц в селе Павловка автомобиль наехал на 39-летнего местного жителя.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия, а водитель скрылся,

– заявили в полиции.

Приехавшие на место преступления сотрудники полиции изъяли фрагмент стекла передней фары с маркировкой. Предварительно известно, что оно характерно для автомобиля ВАЗ.

Обратите внимание! Полицейские призывают водителей других авто или свидетелей трагедии, которые имеют видеозаписи, обратиться в участок. Именно это может помочь найти автомобиль и водителя.

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