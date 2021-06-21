Трагедія трапилась 20 червня у Васильківському районі. У поліцію зателефонували орієнтовно о 7 ранку того ж дня.

До теми На Дніпропетровщині не розминулись ВАЗ та мікроавтобус: є жертви – фото

На Запоріжжі водій на смерть збив чоловіка

Поліцейським повідомили, що на одній з вулиць у селі Павлівка автомобіль наїхав на 39-річного місцевого мешканця.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події, а водій втік,

– заявили в поліції.

Працівники поліції, які приїхали на місце злочину, вилучили фрагмент скла передньої фари з маркуванням. Попередньо відомо, що воно притаманне автомобілю ВАЗ.