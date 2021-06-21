Аварія сталась близько 23:00 на перехресті вулиці Пастерівської та бульвару Шевченка.

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Чому виникла ДТП

Правоохоронці розповіли, що водій KIA Optima не справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Audi A4.

У результаті 44-річного чоловіка за кермом КІА затисло в середині авто. Рятувальники діставали його за допомогою спеціальних засобів. Медики повезли постраждалого до лікарні.

На фото, які оприлюднила поліція, видно, що автівки розім'яло вщент.



ДТП у Черкасах / Фото Нацполіції

Загинуло троє людей

40-річний пасажир KIA загинув на місці, 25-річний керманич Audi A4 теж. 28-річна пасажирка другого авто отримала тяжкі травми. Її швидко доставили до Третьої міської лікарні, однак врятувати дівчину не вдалось.

Було перевищення швидкості

Правоохоронці розслідують обставини аварії, однак попередньою причиною ДТП є перевищення швидкості.

Триває досудове розслідування.

Зверніть увагу! Гучна ДТП у Черкасах була 4 грудня 2020 року. Водій Volkswagen Caddy на пішохідному переході збив бабусю та малолітнього хлопчика. На жаль, жінка від отриманих травм загинула на місці, а дитина потрапила до лікарні.



Авто розім'яло вщент / Фото Нацполіції