Авария произошла около 07:45. Женщина с ребенком шли в попутном направлении.

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Пешеходы получили травмы

В результате ДТП пострадавшие получили травмы. Ребенка забрали в травматологическое отделение местной больницы.

Что грозит водителю

Правоохранители уже открыли уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения. Водителю грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы до 3 лет.

Следствие продолжается.

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