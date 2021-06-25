Аварія сталась близько о 07:45. Жінка з дитиною йшли в попутному напрямку.
До речі У Харкові в ДТП потрапили курсанти МВС, постраждала дитина: фото й відео
Пішоходи отримали травми
Внаслідок ДТП потерпілі отримали травми. Дитину забрали до травматологічного відділення місцевої лікарні.
Що загрожує водію
Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху. Водію загрожує штраф, виправні роботи чи обмеження волі до 3 років.
Слідство триває.
Останні гучні ДТП Україні
- На Одещині 24 червня швидка допомога потрапила в жорстку аварію. Медики везли 4-місячну дитину. У неї, ймовірно, є переломи.
- У Львові 23 червня мотоцикліст зіштовхнувся з вантажівкою MAN. Оскільки чоловік отримав важкі травми, він загинув на місці аварії.
- У центрі Львова 20 червня водій позашляховика Jeep не пропустив авто поліції. Воно супроводжувало 9-місячну дитину в лікарню. У результаті автівка патрульних вилетіла на тротуар і збила пішоходів. Є 5 потерпілих.
- У ДТП 19 червня загинула рекордсменка Катерина Долган. Трагічна аварія сталася на трасі Київ – Прилуки.