Заснув на дорозі: на Вінниччині автомобіль переїхав чоловіка

У Гайсинському районі Вінницької області 22 червня трапилася смертельна ДТП. Водій переїхав на дорозі лежачого чоловіка. У результаті постраждалий помер.

І водій, і жертва були п'яні

За попередньою інформацією, потерпілий повертався з місцевого кафе. Однак він вирішив прилягти прямо на дорозі – там і заснув.

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Поліція встановила, що постраждалий був п'яний. На нього наїхав 34-річний житель сусіднього села на автомобілі Volkswagen Vent. Відомо, що водій випивав у тому ж кафе. Згодом він нетверезий сів за кермо та поїхав додому.

Постраждалий помер у результаті внутрішньої кровотечі, спричиненої наїздом автомобіля.

Що загрожує водієві

Коли поліцейські прийшли додому до підозрюваного, то п'яний спав. Автомобіль був припаркований біля будинку. Тепер водієві загрожує до 10 років в'язниці.

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