І водій, і жертва були п'яні
За попередньою інформацією, потерпілий повертався з місцевого кафе. Однак він вирішив прилягти прямо на дорозі – там і заснув.
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Поліція встановила, що постраждалий був п'яний. На нього наїхав 34-річний житель сусіднього села на автомобілі Volkswagen Vent. Відомо, що водій випивав у тому ж кафе. Згодом він нетверезий сів за кермо та поїхав додому.
Постраждалий помер у результаті внутрішньої кровотечі, спричиненої наїздом автомобіля.
Що загрожує водієві
Коли поліцейські прийшли додому до підозрюваного, то п'яний спав. Автомобіль був припаркований біля будинку. Тепер водієві загрожує до 10 років в'язниці.
Останні смертельні ДТП в Україні
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