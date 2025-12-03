Системы РЭБ и более 57 000 дронов: Кличко наградил героев ко Дню ВСУ и рассказал о помощи

День ВСУ отмечают 6 декабря. По этому случаю Виталий Кличко наградил военных и ветеранов от столичной громады.

Кроме того, мэр Киева рассказал, какую поддержку могут получить защитники и защитницы, рассказывает 24 Канал.

Накануне Дня Вооруженных Сил Украины, который будем отмечать 6 декабря, вручил защитникам и защитницам награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство". В мэрии собрались бойцы, которые только что вернулись с передовой, или прошли ад плена, или получили тяжелые ранения и восстанавливаются,

– написал Виталий Кличко.

Детали от Кличко о помощи героям

Мэр Киева рассказал что украинская столица постоянно помогает защитникам и защитницам, а также ветеранам. В 2025 на поддержку Сил безопасности и обороны из бюджета Киева выделили 12 миллиардов гривен.

От громады столицы различным бригадам отправили:

более 57 000 БпЛА;

почти 350 систем РЭБ;

автомобили и средства связи.

Кличко рассказал, что постоянно встречался с ветеранами. Он отметил, что понимает, насколько им сложно возвращаться к гражданской жизни. Власти столицы делают все возможное, чтобы быстро и эффективно реагировать на их запросы.

"Для этого работает программа "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины", на которую в 2025-м направили более 1 миллиарда гривен", – сообщил Кличко.

Кроме того, по его словам, на запрос ветеранского сообщества столица вводит новые услуги. Например, компенсацию на переоборудование авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсацию за отдых, за заочную форму обучения в университетах и тому подобное.

Кроме того, в столице работает единое окно для помощи – Киев Милитари Хаб. Этот центр обработал уже более 40 тысяч обращений от ветеранов, а их семей. Они получают помощь с документами, обучением, трудоустройством и решением других жизненных вопросов, сообщил Виталий Кличко.