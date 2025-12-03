Системи РЕБ та понад 57 000 дронів: Кличко нагородив героїв до Дня ЗСУ і розповів про допомогу

День ЗСУ відзначають 6 грудня. З цієї нагоди Віталій Кличко нагородив військових та ветеранів від столичної громади.

Крім того, мер Києва розповів, яку підтримку можуть отримати захисники та захисниці, розповідає 24 Канал.

Зауважте Щоб відновити довіру українців до влади, потрібно повернути демократію, – Кличко назвав 5 кроків

Напередодні Дня Збройних Сил України, який відзначатимемо 6 грудня, вручив захисникам та захисницям нагороди від столиці – медалі "Честь. Слава. Держава". У мерії зібралися бійці, які щойно повернулися з передової, або пройшли пекло полону, або отримали важкі поранення та відновлюються,

– написав Віталій Кличко.

Деталі від Кличка про допомогу героям

Мер Києва розповів що українська столиця постійно допомагає захисникам та захисницям, а також ветеранам. У 2025 на підтримку Сил безпеки та оборони з бюджету Києва виділили 12 мільярдів гривень.

Від громади столиці різним бригадам відправили:

понад 57 000 БпЛА;

майже 350 систем РЕБ;

автівки та засоби зв'язку.

Кличко розповів, що постійно зустрічався з ветеранами. Він наголосив, що розуміє, наскільки їм складно повертатися до цивільного життя. Влада столиці робить все можливе, щоб швидко та ефективно реагувати на їхні запити.

"Для цього працює програма "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України", на яку у 2025-му спрямували понад 1 мільярд гривень", – повідомив Кличко.

Крім того, за його словами, на запит ветеранської спільноти столиця запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.

Крім того, у столиці працює єдине вікно для допомоги – Київ Мілітарі Хаб. Цей центр опрацював вже понад 40 тисяч звернень від ветеранів, а їхніх родин. Вони отримують допомогу з документами, навчанням, працевлаштуванням та розв'язанням інших життєвих питань, повідомив Віталій Кличко.