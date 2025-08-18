Во время обороны Украины погиб 49-летний Виталий Терзи. Его жизнь забрал вражеский FPV-дрон в Запорожье.

Печальную весть сообщили в Измаильской районной государственной администрации, откуда родом Герой, передает 24 Канал.

Что известно о гибели воина?

Защитник Виталий Терзи трагически погиб 8 августа 2025 года вблизи населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Он был родом из Измаильского района, Одесской области. Воин служил старшим техником 10 стрелковой роты 4 батальона территориальной обороны.

В районной администрации добавили, что склоняют головы перед павшим Героем, а его подвиг навсегда останется в сердцах.

Измаильская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования жене, детям, родным и близким погибшего Защитника,

– говорится в сообщении.

Воина призвали на военную службу 25 февраля 2023 года. Виталий Терзи присягнул на верность украинскому народу и мужественно выполнял боевые задачи. Его отличали стойкость и преданность Родине.

Прощание с защитником состоялось в субботу, 16 августа, в родном для павшего военного селе Катлабуг.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!

