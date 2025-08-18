Мужественный и преданный Родине: на фронте погиб Виталий Терзи из Одесской области
- Виталий Терзи, 49-летний житель Одесской области, погиб 8 августа от вражеского FPV-дрона в Запорожской области.
- Воин служил старшим техником, его похоронили 16 августа в родном селе Катлабуг.
Во время обороны Украины погиб 49-летний Виталий Терзи. Его жизнь забрал вражеский FPV-дрон в Запорожье.
Печальную весть сообщили в Измаильской районной государственной администрации, откуда родом Герой, передает 24 Канал.
Что известно о гибели воина?
Защитник Виталий Терзи трагически погиб 8 августа 2025 года вблизи населенного пункта Новоданиловка Запорожской области. Он был родом из Измаильского района, Одесской области. Воин служил старшим техником 10 стрелковой роты 4 батальона территориальной обороны.
В районной администрации добавили, что склоняют головы перед павшим Героем, а его подвиг навсегда останется в сердцах.
Измаильская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования жене, детям, родным и близким погибшего Защитника,
– говорится в сообщении.
Воина призвали на военную службу 25 февраля 2023 года. Виталий Терзи присягнул на верность украинскому народу и мужественно выполнял боевые задачи. Его отличали стойкость и преданность Родине.
Прощание с защитником состоялось в субботу, 16 августа, в родном для павшего военного селе Катлабуг.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память!
