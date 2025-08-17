23 июля из плена освободили последнего защитника острова Змеиный Виталия Гиренко. На днях после нескольких недель реабилитации он вернулся в родной Измаил Одесской области.

Его сын до сих пор видел папу только на фото. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно об освобождении Виталия Гиренко?

Виталий Гиренко провел в российском плену 3,5 года. Туда он попал 24 февраля 2022 года, когда россияне захватили Змеиный.

Наконец все это закончилось, плен и первое привыкание. Вчера впервые в море искупался. Уже привыкаю к людям. Но еще не полностью. Так что все нормально, все идет своим чередом,

– поделился он.

Мама защитника рассказала, что в день освобождения сына получила из Коордштаба сообщение и поняла, что в обмене будет и Виталий.

"Конечно, я очень обрадовалась. Я плакала, смеялась, рыдала, упала на диван. Такая новость. 3 года и 5 месяцев сын был в плену. Это очень больно", – рассказала женщина.

Она вспоминает, что тогда, в феврале 2022, сказали, что все военнослужащие со Змеиного погибли и им посмертно присвоили звание Героя Украины.

У меня была паника, истерика. Это было ужасно. А потом, на второй день, было опровержение, и сказали, что их взяли в плен,

– добавила мама воина.

Жена Виталия Алена также не верила в смерть своего мужа. О том, что он жив, женщина узнала из росСМИ.

Когда ее любимый попал в плен, она была на 7 месяце беременности. Маленький Дмитрий более 3 лет видел своего папу только на фото.

Супругам в последний раз удалось пообщаться 10 минут 26 апреля 2023 года по видеозвонку.

Как Виталия встречали дома: смотрите видео

Сыну сейчас три года и три месяца. Наконец они встретятся. Мне очень интересно, как же сынок отреагирует на папу. Я думаю, почувствует родную кровь. Мой внук очень похож на своего папу, как две капли воды. И Виталик, когда увидел фотографии, сказал, что сын на него очень похож,

– сказала мать Виталия.

К счастью, семья воссоединилась.