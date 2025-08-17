23 липня з полону звільнили останнього захисника острова Зміїний Віталія Гіренка. Днями після кількатижневої реабілітації він повернувся у рідний Ізмаїл на Одещині.

Його син досі бачив тата тільки на фото. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про звільнення Віталія Гіренка?

Віталій Гіренко провів у російському полоні 3,5 роки. Туди він потрапив 24 лютого 2022 року, коли росіяни захопили Зміїний.

Нарешті все це закінчилося, полон і перше звикання. Учора вперше в морі скупався. Уже звикаю до людей. Але ще не повністю. Так що все нормально, все йде своєю чергою,

– поділився він.

Мама захисника розповіла, що у день звільнення сина отримала з Коордштабу повідомлення і зрозуміла, що в обміні буде й Віталій.

"Звичайно, я дуже зраділа. Я плакала, сміялася, ридала, впала на диван. Така новина. 3 роки і 5 місяців син був у полоні. Це дуже боляче", – розповіла жінка.

Вона пригадує, що тоді, у лютому 2022, сказали, що усі військовослужбовці зі Зміїного загинули і їм посмертно присвоїли звання Героя України.

У мене була паніка, істерика. Це було жахливо. А потім, на другий день, було спростування, і сказали, що їх взяли в полон,

– додала мама воїна.

Дружина Віталія Альона також не вірила у смерть свого чоловіка. Про те, що він живий, жінка дізналася із росЗМІ.

Коли її коханий потрапив у полон, вона була на 7 місяці вагітності. Маленький Дмитро понад 3 роки бачив свого тата лише на фото.

Подружжю востаннє вдалося поспілкуватися 10 хвилин 26 квітня 2023 року по відеодзвінку.

Як Віталія зустрічали удома: дивіться відео

Синові зараз три роки та три місяці. Нарешті вони зустрінуться. Мені дуже цікаво, як же синок відреагує на тата. Я думаю, відчує рідну кров. Мій онук дуже схожий на свого тата, як дві краплі води. І Віталік, коли побачив фотографії, сказав, що син на нього дуже схожий,

– сказала мати Віталія.

На щастя, сім'я возз'єдналася.