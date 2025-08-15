В російській неволі понад 7 років перебували лікарі, які змушені були терпіти катування й приниження. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, передає 24 Канал.

Що відомо про історії українських лікарів у ворожому полоні?

З російської неволі до України повернулися цивільні медики – Ігор Кір'яненко, Ігор Назаренко та Юрій Шаповал.

Лікаря і приватного підприємця Ігоря Кір'яненка затримали ще у 2018 році в Донецьку. На той момент чоловікові був 61 рік, він доглядав за паралізованою матір'ю та братом з інвалідністю.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, спершу чоловіка утримували в Макіївській колонії суворого режиму, а згодом перевели до підвального приміщення Донецького СІЗО, де перебували хворі на туберкульоз. У 2020 році окупаційна влада засудила його до 12 років за сфабрикованим звинуваченням через проукраїнську позицію.

Зверніть увагу! За період полону через нелюдські умови утримання Кір'яненко переніс інфаркт та інсульт, втратив усі зуби, набув тяжких хронічних хвороб, зокрема пухлини підшлункової залози та ускладнень діабету.

Другий звільнений – хірург Ігор Назаренко. Відомо, що його викрали просто з робочого місця у 2017 році, звинуватили в "тероризмі" та засудили до 11 років колонії. Попри антисанітарні умови та відсутність опалення в Макіївській колонії №32, Назаренко продовжував надавати медичну допомогу іншим ув'язненим.

Ще один цивільний бранець потрапив до полону у 2018 році під час розмови телефоном із матір'ю. Лікар-невропатолог Юрій Шаповалов проживав у Донецьку, де його жорстоко затримали.

За інформацією ексомбудсменки Денісової, після цього чоловік потрапив до сумнозвісної "Ізоляції", де його катували струмом та ламали ребра, вимагаючи зізнань у "шпигунстві". У 2020 році так званий суд призначив йому 13 років ув'язнення.

Нагадаємо, під час чергового, 67-го обміну полоненими вдалося звільнити з російського полону 84 українців, найстаршому серед яких – 74 роки. Він перебував у російській в'язниці з 2018.