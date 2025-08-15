В российской неволе более 7 лет находились врачи, которые вынуждены были терпеть пытки и унижения. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, передает 24 Канал.

Что известно об истории украинских врачей во вражеском плену?

Из российской неволи в Украину вернулись гражданские медики – Игорь Кирьяненко, Игорь Назаренко и Юрий Шаповал.

Врача и частного предпринимателя Игоря Кирьяненко задержали еще в 2018 году в Донецке. На тот момент мужчине был 61 год, он ухаживал за парализованной матерью и братом с инвалидностью.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, сначала мужчину удерживали в Макеевской колонии строгого режима, а затем перевели в подвальное помещение Донецкого СИЗО, где находились больные туберкулезом. В 2020 году оккупационные власти приговорили его к 12 годам по сфабрикованному обвинению за проукраинскую позицию.

Обратите внимание! За период плена из-за нечеловеческих условий содержания Кирьяненко перенес инфаркт и инсульт, потерял все зубы, приобрел тяжелые хронические болезни, в частности опухоли поджелудочной железы и осложнений диабета.

Второй уволенный – хирург Игорь Назаренко. Известно, что его похитили прямо с рабочего места в 2017 году, обвинили в "терроризме" и приговорили к 11 годам колонии. Несмотря на антисанитарные условия и отсутствие отопления в Макеевской колонии №32, Назаренко продолжал оказывать медицинскую помощь другим заключенным.

Еще один гражданский пленник попал в плен в 2018 году во время разговора по телефону с матерью. Врач-невропатолог Юрий Шаповалов проживал в Донецке, где его жестоко задержали.

По информации экс-омбудсмена Денисовой, после этого мужчина попал в печально известную "Изоляцию", где его пытали током и ломали ребра, требуя признаний в "шпионаже". В 2020 году так называемый суд назначил ему 13 лет заключения.

Напомним, во время очередного, 67-го обмена пленными удалось освободить из российского плена 84 украинцев, самому старшему среди которых – 74 года. Он находился в российской тюрьме с 2018.