Следователи Государственного бюро расследований утром 13 августа прибыли в Харьковскую область, где служит руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Ему вручили обновленное подозрение.

ГБР не изменило квалификацию ранее объявленных преступлений и не добавило новых статей, но обновило описание обстоятельств их совершения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Что известно о новых деталях в деле Шабунина?

По данным ЦПК, адвокаты еще направляются на место. Там отмечают, что ГБР пока не меняет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Зато меняет описание обстоятельств совершения преступления. Заметим, что источники в ГБР подтвердили Общественному, что вручили Шабунину обновленное подозрение.

В Центре противодействия коррупции считают, что эти действия являются продолжением давления на активиста и попыткой власти "закрыть рот всем", кто имеет смелость критиковать ее действия. А также отмечают, что анонсированного подозрения относительно автомобиля так и не было, и требуют от ГБР или официальных извинений, или увольнения ответственных за "профессиональную непригодность".

Там напоминают, что 11 июля следователи ГБР без санкции суда провели обыски у Виталия и его родных. Впоследствии ГБР сообщило ему о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве. В тот же день бюро провело обыски в квартире Героя Украины, летчика Андрея "Джуса" Пильщикова.

15 июля судья Печерского суда Киева Гречаная избрала Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства. Срок – до 20 августа.

Зато в ГБР говорят, что официальные факты и данные следствия указывают на возможное нарушение законодательства со стороны Шабунина. Разобраться в этом должно помочь досудебное расследование. Поэтому против руководителя ЦПК открыто уголовное производство.