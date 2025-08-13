ДБР приїхало до Шабуніна на місце служби, щоб вручити оновлену підозру, – ЦПК
- 13 серпня слідчі ДБР прибули на Харківщину, щоб вручити оновлену підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
- ДБР не змінило кваліфікацію злочинів, але оновило опис обставин їх вчинення, що Центр протидії корупції вважає тиском на активіста.
Слідчі Державного бюро розслідувань вранці 13 серпня прибули на Харківщину, де служить керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Йому вручили оновлену підозру.
ДБР не змінило кваліфікацію раніше оголошених злочинів і не додало нових статей, але оновило опис обставин їх вчинення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії корупції.
Новини до теми Понад 50 організацій звернулись до Зеленського та генпрокурора у справі Шабуніна
Що відомо про нові деталі у справі Шабуніна?
За даними ЦПК, адвокати ще прямують на місце. Там зазначають, що ДБР наразі не змінює раніше кваліфіковані злочини й не додає нових статей. Натомість змінює опис обставин вчинення злочину. Зауважимо, що джерела у ДБР підтвердили Суспільному, що вручили Шабуніну оновлену підозру.
У Центрі протидії корупції вважають, що ці дії є продовженням тиску на активіста та спробою влади "закрити рота всім", хто має сміливість критикувати її дії. А також наголошують, що анонсованої підозри щодо автомобіля так і не було, й вимагають від ДБР або офіційних вибачень, або звільнення відповідальних через "професійну непридатність".
Там нагадують, що 11 липня слідчі ДБР без санкції суду провели обшуки у Віталія та його рідних. Згодом ДБР повідомило йому про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. В той же день бюро провело обшуки у квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова.
15 липня суддя Печерського суду Києва Гречана обрала Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін – до 20 серпня.
Натомість у ДБР кажуть, що офіційні факти та дані слідства вказують на можливе порушення законодавства з боку Шабуніна. Розібратися в цьому має допомогти досудове розслідування. Тому проти керівника ЦПК відкрито кримінальне провадження.