Слідчі Державного бюро розслідувань вранці 13 серпня прибули на Харківщину, де служить керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Йому вручили оновлену підозру.

ДБР не змінило кваліфікацію раніше оголошених злочинів і не додало нових статей, але оновило опис обставин їх вчинення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії корупції.

Що відомо про нові деталі у справі Шабуніна?

За даними ЦПК, адвокати ще прямують на місце. Там зазначають, що ДБР наразі не змінює раніше кваліфіковані злочини й не додає нових статей. Натомість змінює опис обставин вчинення злочину. Зауважимо, що джерела у ДБР підтвердили Суспільному, що вручили Шабуніну оновлену підозру.

У Центрі протидії корупції вважають, що ці дії є продовженням тиску на активіста та спробою влади "закрити рота всім", хто має сміливість критикувати її дії. А також наголошують, що анонсованої підозри щодо автомобіля так і не було, й вимагають від ДБР або офіційних вибачень, або звільнення відповідальних через "професійну непридатність".

Там нагадують, що 11 липня слідчі ДБР без санкції суду провели обшуки у Віталія та його рідних. Згодом ДБР повідомило йому про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. В той же день бюро провело обшуки у квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова.

15 липня суддя Печерського суду Києва Гречана обрала Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін – до 20 серпня.

Натомість у ДБР кажуть, що офіційні факти та дані слідства вказують на можливе порушення законодавства з боку Шабуніна. Розібратися в цьому має допомогти досудове розслідування. Тому проти керівника ЦПК відкрито кримінальне провадження.