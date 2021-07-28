Витренко рассказал, куда ушли 50 миллиардов гривен, из-за которых якобы уволили Коболева

28 июля 2021 , 12:15
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Источник:

"РБК-Украина"

Нынешний глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал куда делись те 50 миллиардов гривен, о которых писали СМИ. Якобы ради доступа к ним правительство заменило на этом посту предыдущего руководителя Андрея Коболева.

"Как я уже сказал, эти деньги – выручка от продажи газа, купленного за кредиты, которые надо отдавать. Сейчас НАК тратит этот ресурс на покупку газа на зиму. Его нужно будет продать с прибылью, чтобы погасить эти кредиты и уплатить проценты с них. Закупка газа на зимний период – приоритет и для НАК, и для правительства, и для президента. Так что спекуляции на тему передачи этих денег на большие или маленькие сроки строительства – это скорее талант актеров погорелого театра делать из себя жертву, которая нуждается в защите из-за нападений плохих людей", – заявил он.

Витренко добавил, что информацию о якобы увольнении Коболева ради доступа к этим деньгам он считает провокацией.

К сожалению, некоторые представители международных партнеров и общественные активисты считают Украинское государство настолько коррумпированным, что поддались на эту провокацию. Но ведь в такой логике получает одобрение подход, когда менеджмент государственной, подчеркиваю, компании скрывает ресурсы от государства и тратит их без решения правительства, причем еще и неэффективно. Те, кто искренне хочет бороться с коррупцией, должны поддерживать прозрачность, подотчетность и развитие рыночных институтов, а не нанесение вреда государству,
– сказал председатель НАК "Нафтогаз".

Что известно о случае:

  • О том, что 50 млрд грн – это причина увольнения главы НАК "Нафтогаз Украины" и назначения на эту должность Юрия Витренко, писало 29 апреля ZN.UA.
  • "Эти 50 млрд НАК отчислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются. По информации источника, Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на "Большое строительство", "подогрев" всех, кто с этой инфраструктурной аферы кормится", – утверждал автор статьи Юлия Самаева.
Автор: Даша Птаховська