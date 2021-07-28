Вітренко розповів, куди пішли 50 мільярдів гривень, через які нібито звільнили Коболєва

Нинішній голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів куди ділись ті 50 мільярдів гривень, про які писали ЗМІ. Нібито заради доступу до них уряд замінив на цій посаді попереднього керівника Андрія Коболєва.

"Як я вже сказав, ці гроші – виручка від продажу газу, купленого за кредити, які треба віддавати. Зараз НАК витрачає цей ресурс на покупку газу на зиму. Його потрібно буде продати з прибутком, щоб погасити ці кредити і сплатити відсотки з них. Закупівля газу на зимовий період – пріоритет і для НАК, і для уряду, і для президента. Так що спекуляції на тему передачі цих грошей на великі або маленькі терміни будівництва – це скоріше талант акторів погорілого театру робити із себе жертву, яка потребує захисту через напади поганих людей", – заявив він.

Вітренко додав, що інформацію про нібито звільнення Коболєва заради доступу до цих грошей він вважає провокацією.

На жаль, деякі представники міжнародних партнерів і громадські активісти вважають Українську державу настільки корумпованою, що піддалися на цю провокацію. Але ж у такій логіці отримує схвалення підхід, коли менеджмент державної, підкреслюю, компанії приховує ресурси від держави і витрачає їх без рішення уряду, причому ще й неефективно. Ті, хто щиро хоче боротися з корупцією, повинні підтримувати прозорість, підзвітність і розвиток ринкових інституцій, а не нанесення шкоди державі,

– сказав голова НАК "Нафтогаз".

Що відомо про випадок: