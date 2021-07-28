"Как я уже сказал, эти деньги – выручка от продажи газа, купленного за кредиты, которые надо отдавать. Сейчас НАК тратит этот ресурс на покупку газа на зиму. Его нужно будет продать с прибылью, чтобы погасить эти кредиты и уплатить проценты с них. Закупка газа на зимний период – приоритет и для НАК, и для правительства, и для президента. Так что спекуляции на тему передачи этих денег на большие или маленькие сроки строительства – это скорее талант актеров погорелого театра делать из себя жертву, которая нуждается в защите из-за нападений плохих людей", – заявил он.
Витренко добавил, что информацию о якобы увольнении Коболева ради доступа к этим деньгам он считает провокацией.
К сожалению, некоторые представители международных партнеров и общественные активисты считают Украинское государство настолько коррумпированным, что поддались на эту провокацию. Но ведь в такой логике получает одобрение подход, когда менеджмент государственной, подчеркиваю, компании скрывает ресурсы от государства и тратит их без решения правительства, причем еще и неэффективно. Те, кто искренне хочет бороться с коррупцией, должны поддерживать прозрачность, подотчетность и развитие рыночных институтов, а не нанесение вреда государству,
– сказал председатель НАК "Нафтогаз".
Что известно о случае:
- О том, что 50 млрд грн – это причина увольнения главы НАК "Нафтогаз Украины" и назначения на эту должность Юрия Витренко, писало 29 апреля ZN.UA.
- "Эти 50 млрд НАК отчислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются. По информации источника, Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, спустить все на "Большое строительство", "подогрев" всех, кто с этой инфраструктурной аферы кормится", – утверждал автор статьи Юлия Самаева.