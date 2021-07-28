"Як я вже сказав, ці гроші – виручка від продажу газу, купленого за кредити, які треба віддавати. Зараз НАК витрачає цей ресурс на покупку газу на зиму. Його потрібно буде продати з прибутком, щоб погасити ці кредити і сплатити відсотки з них. Закупівля газу на зимовий період – пріоритет і для НАК, і для уряду, і для президента. Так що спекуляції на тему передачі цих грошей на великі або маленькі терміни будівництва – це скоріше талант акторів погорілого театру робити із себе жертву, яка потребує захисту через напади поганих людей", – заявив він.

Вітренко додав, що інформацію про нібито звільнення Коболєва заради доступу до цих грошей він вважає провокацією.

На жаль, деякі представники міжнародних партнерів і громадські активісти вважають Українську державу настільки корумпованою, що піддалися на цю провокацію. Але ж у такій логіці отримує схвалення підхід, коли менеджмент державної, підкреслюю, компанії приховує ресурси від держави і витрачає їх без рішення уряду, причому ще й неефективно. Ті, хто щиро хоче боротися з корупцією, повинні підтримувати прозорість, підзвітність і розвиток ринкових інституцій, а не нанесення шкоди державі,

– сказав голова НАК "Нафтогаз".

Що відомо про випадок: