Тайная миссия Си и три варианта для Путина: что западные СМИ пишут о китайском визите в Москву

К подозреваемому в совершении военных преступлений, президенту России Путину, прибыл переизбранный вопреки неписаным правилам властелин Китая Си Цзиньпин. Чего ждут от этого визита ведущие мировые СМИ – читайте в подборке 24 канала.

Си везет "пустой" план в Москву

Агентство Reuters в материале Putin to welcome Xi to Moscow under shadow of Ukraine war ("Путин приветствует Си в Москве на фоне войны в Украине") предполагает, что Путин ожидает, что Си Цзиньпин продемонстрирует солидарность с ним в борьбе против Запада. Си стремится презентовать Китай как влиятельного и авторитетного глобального миротворца, который намерен стать посредником в прекращении войны в Украине.

К теме Украина внимательно следит: что в МИД говорят о визите Си Цзиньпина в Москву

Си везет в Москву произнесенные недавно "12 пунктов" о войне в Украине, которую Пекин упорно называет "украинским кризисом" (эта трактовка не является корректной и откровенно играет на пользу государства-агрессора России), при этом хочет укрепить связи со своим союзником.

Визиту предшествовала статья авторства Си в российской прессе. В ней китайский лидер заявил, что обнародованное в прошлом месяце дипломатическое предложение Китая отражает глобальные взгляды и направлено на нейтрализацию последствий, но признал, что решения эти непростые. В статье Си в очередной раз подчеркнул, что Китай является приверженцем норм международного права, при этом Россия откровенно их нарушает.

Си станет первым мировым лидером, который пожмет руку Путину после того, как в прошлую пятницу Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского лидера.Китайские лидеры после избрания в первом зарубежном визите традиционно едут в Россию. Си был избран (фактически выбрал себя сам – 24 Канал) на беспрецедентный третий срок несколько недель назад, а Москва сейчас стремится представить поездку китайского лидера как доказательство того, что у нее есть могущественный друг, готовый противостоять враждебному Западу, который, по ее словам, пытается ее изолировать и победить.

Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и содействии политическому урегулированию… Но сложные проблемы не имеют простых решений,

– правитель Китая в статье в "Российской газете" настаивает, что его "мирный план" имеет значительную ценность.

При этом очевидно, что Украина и ее западные союзники, вероятно, отвергнут любую попытку обеспечить прекращение огня как хитрость, играющую на пользу России, ведь позволяет выиграть время Путину перед украинским контрнаступлением.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что будет рассматривать мирные урегулирования только после того, как российские войска покинут территорию Украины.

Следует понимать, что, открытая фаза которой длится уже более года и во время которой погибли десятки тысяч человек, города были разрушены, а миллионы были вынуждены покинуть собственные дома.

В статье для китайских СМИ, опубликованной на веб-сайте Кремля, Путин сказал, что возлагает большие надежды на визит своего "старого доброго друга" Си, с которым он подписал договор о стратегическом партнерстве в прошлом году. Он также приветствовал готовность Китая быть посредником.

Мы благодарны за взвешенную линию... в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предпосылок и истинных причин. Мы приветствуем готовность Китая играть конструктивную роль в урегулировании кризиса,

– Путин признает роль Китая в "хвалебной" статье в китайской прессе.

Соединенные Штаты и их союзники глубоко скептически относятся к мотивам Китая, отмечая, что он отказался осуждать Россию за ее агрессию против Украины и многочисленные военные преступления, предоставив ей экономическую помощь для преодоления санкционного давления. США и НАТО недавно прямо обвинили Китай в рассмотрении вопроса о поставках оружия России и предостерегли его от этого. Сам Китай обвинение отверг.

Параллельно с визитом Си в Москву министры юстиции со всего мира встретятся в Лондоне, чтобы обсудить поддержку МУС после того, как он выдал ордер на арест Путина.

Мы собираемся сегодня в Лондоне, объединенные одной целью: привлечь военных преступников к ответственности за зверства, совершенные в Украине во время этого несправедливого, неспровоцированного и незаконного вторжения,

– заявил вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб.

Путин отчаянно ищет друга

BBC в статье Xi Putin meeting: What to expect from China-Russia talks ("Встреча Си и Путина: чего ожидать от китайско-российских переговоров") справедливо и символически ставит во главу угла КНР и указывает на динамику отношений двух стран и их лидеров.

В первой части статьи российский обозреватель Би-би-си Стив Розенберг предлагает читателям сомнительное развлечение: вообразить, что они – Путин: "Ты начал войну, которая не пошла по плану; ты по уши в санкциях; а теперь еще Международный уголовный суд выдал ордер на арест за военные преступления с твоим именем. В такие моменты тебе нужен друг".

Таким "другом" является Си Цзиньпин. Сам президент Си однажды назвал президента Путина своим "лучшим другом". Оба действительно имеют много общего: они авторитарные лидеры, и исповедуют идею "многополярного мира", лишенного доминирования США.

В Москве ожидают подписание соглашения об "углублении всестороннего партнерства" между двумя странами.

Государственный визит лидера Китая – четкий знак поддержки России и ее президента в то время, когда Кремль находится под мощным международным давлением. И отношения России с Китаем фундаментальны для того, чтобы противостоять санкционному давлению на Россию.

В настоящее время Путин ищет союзников и пытается сделать Россию частью совместного блока с Китаем, а также с Индией, некоторыми частями Латинской Америки и Африки. Фактически Путин строит свой антизападный мир,

– считает лауреат Нобелевской премии мира российский журналист Дмитрий Муратов.

В этом "антизападном мире" Москва сильно полагается на Пекин – особенно сейчас, когда в Украине идет война, в которой Россия проиграет.

Война стала организующим принципом российской внутренней, внешней и экономической политики. У России существует одержимость уничтожить Украину. Для этого вам нужно оружие, деньги и экономическая поддержка. Китай предоставляет России по крайней мере компоненты для вооружения и технологии, которые можно использовать в военных целях. Он бесспорно дает деньги,

– считает Александр Габуев, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Чтобы противостоять западным санкциям и укрепить российскую экономику, Россия наращивает торговлю с Китаем, прежде всего, в энергетическом секторе. Ожидается, что нефте-, газо- и энергетические трубопроводы будут на повестке переговоров Путина и Си.

Год назад Путин и Си провозгласили, что их партнерству "нет предела". Если это так, можно ли ожидать, что Китай сейчас поможет Кремлю в Украине, оказав России летальную помощь и способствуя военной победе Москвы? США утверждают, что Китай рассматривает возможность сделать именно это. Пекин это отрицает.

Но прошлый год показал, что "партнерство без ограничений" имеет ограничения. До этого момента Пекин, очевидно, не желал оказывать прямую военную помощь Москве, опасаясь попасть под вторичные санкции Запада.

Недавно это откровенно было высказано на российском государственном телевизионном ток-шоу.

В преддверии визита президента Си в Москву некоторые эксперты здесь были очень возбуждены, даже вдохновлены, – отметил военный эксперт (пропагандист – ред.) Михаил Ходаренок. – Но у Китая может быть только один союзник: сам Китай. У Китая может быть только один набор интересов: прокитайский. Китайская внешняя политика полностью лишена альтруизма.

Корреспондент Би-би-си в Китае Стивен МакДонелл во второй части статьи говорит о возможных вариантах переговоров в Москве. По его словам, визит Си Цзиньпина в Россию – незаурядное событие, ведь лидер одной из двух крупных мировых супердержав (МакДонелл таким образом приравнивает КНР к США, – 24 Канал) посещает своего союзника, развязавшего кровавое вторжение в крупную европейскую страну.

Сейчас многие аналитики размышляют над тем, что может сделать Китай в условиях, когда все идет к тому, что Россия терпит явное унизительное поражение на поле боя. Правительство Китая говорит, что оно нейтральное. Было бы так просто отступить и позволить России проиграть, или начать накачивать ее оружием, чтобы дать российской армии лучшее преимущество?

По прибытии Си Цзиньпина в Москву он и его российский коллега могут говорить о других вещах, но все внимание будет приковано к "украинскому кризису". Журналист здесь повторяет риторику КНР и России, хотя бы корректнее было бы говорить о российском вторжении в Украину или российской геноцидной войне, ведь термин "кризис" нечеткий и играет на руку геополитиков из Москвы и Пекина.

Си может предложить Путину три варианта. В условиях, когда тот получил статус подозреваемого, эти пути могут иметь форму популярных в России тюремных загадок-ребусов:

Пора подумать об отступлении из Украины с определенным компромиссом, чтобы сохранить "лицо".

Зеленый свет, чтобы продолжать наступление против Украины.

Общие слова, которые ничего не изменят и ни к чему не приведут.

Сейчас Китай выступает в качестве посредника в мирных переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, договорившихся о возобновлении дипломатических отношений. До этого времени репутация Китая как миротворца была откровенно слаба. Эта дипломатическая победа свидетельствует, что КНР становится более активной в мировой политике, а также делает третий вариант менее вероятным.

Первый вариант еще усилил бы репутацию Китая как глобального миротворца, однако какую пользу он принесет Китаю?

Второй вариант является "самым мрачным". Есть мнение, согласно которому война России с Украиной играет немаловажную роль в геополитической стратегии Пекина. Она заключается в том, что Кремль принимает участие в борьбе с Западом, поглощая ресурсы НАТО, и чем дольше идет война, тем больше она отбивает аппетит Запада к еще большему конфликту – возможной попытки Китая захватить Тайвань.

Расчет Пекина может быть таким. чем дольше будет продолжаться война, тем меньше людей захотят участвовать в новой.

Претензии китайского правительства на нейтралитет также не совпадают с аджендой китайских СМИ. Вечерние телевизионные выпуски КНР ведут линию Кремля и посвящают огромную часть своего освещения обвинению "Запада" в "конфликте". В нем не говорится о "войне" и "вторжении" в Украину (здесь журналист справедливо все термины берет в кавычки, – 24 Канал).

Публично Китай говорит об уважении суверенитета всех наций (то есть Украины), но добавляет, что так же следует уважать "законные интересы безопасности" других стран (то есть России). Но Си Цзиньпин посещает не Киев. Это Москва. Когда Си покинет Москву через несколько дней, Путин будет или волноваться из-за нестабильной поддержки Китая, или будет вдохновляться поддержкой одного из двух самых влиятельных людей на планете. Логика подсказывает, к сожалению, самую большую вероятность последнего.

Тайная миссия Си

Издание The Economist в материале What does Xi Jinping want from Vladimir Putin? (Чего Си хочет от Путина) рассказывает о скрытых намерениях главы Китая.

Подробнее Чего хочет Си от России

Официально китайский лидер направляется в Москву как "миротворец" и не предлагает оружия. Однако подлинные намерения господина Си скрыты от всех. Заявляя о нейтралитете, он по-прежнему отказывается осуждать вторжение России или военные преступления окупантов.



Обложка издания The Economist

В Москве он почти наверняка присоединится к Путину, обвиняя в войне "расширение НАТО". В расчетах Си доминирует его убеждение в том, что Китай вовлечен в долгосрочную конфронтацию с Америкой, что может привести к войне из-за Тайваня, на который КНР претендует как на свою территорию. В этом контексте Россия по-прежнему является незаменимым источником энергоносителей, военных технологий и дипломатической поддержки.

Си, похоже, укрепляет отношения с Россией, используя просчеты Путина, чтобы склонить баланс сил в свою пользу и давить на него. Пока он получил доступ к энергоносителям со скидкой и почти наверняка получил заверение в том, что Путин дипломатически поддержит его в войне за Тайвань.

Он также получил рычаги влияния на российские военные технологии высокого класса, такие, как зенитно-ракетные комплексы и ядерные реакторы, предназначенные для питания подлодок.

Кроме того, Россия также может помочь Китаю модернизировать ядерный арсенал или разработать общую систему предупреждения о ракетном нападении.

Что касается запроса России на летальное оружие, Китай, скорее всего, еще не определился. Однако если Си действительно решит вооружить агрессора, он может это сделать тайно. В конце концов решение Китая может зависеть от того, как будет развиваться война в ближайшие месяцы и каков будет уровень напряженности в отношениях с США из-за Тайваня.

Холодная война 2.0

Издание The Washington Post в статье As Xi visits Russia, Putin sees his anti-U.S. world order taking shape (В визите Си Путин видит формирование антиамериканского блока) констатирует возвращение мира ко временам холодной войны и блоковым противостояниям.

Для Путина государственный визит в Россию Си Цзиньпина обеспечивает гигантский подъем морального духа и шанс продемонстрировать новый мировой порядок, который, по мнению российского лидера, он создает своей войной против Украины. В нем США и НАТО уже не могут никому ничего диктовать.

Визит Си Цзиньпина в Россию сразу после переизбрания на третий срок объединяет двух людей, которые позиционируют себя как пожизненных лидеров — и это готовит основы для глобальной конфронтации, причем Пекин готов использовать свое партнерство с Москвой для противодействия Вашингтону, даже если это означает молчаливое одобрение жестокой (геноцидной – ред.) войны Путина.

Мрачная перспектива состоит в том, что Китай вступает в эту эпоху противостояния с США, перчатки сняты, а Россия является активом и партнером в этой борьбе,

– сказал Александр Габуев (как и коллеги из Би-би-си, журналистка Washington Post Робин Диксон использует оценки этого российского эксперта).

Трудно предсказать, обострится ли это противостояние, подтолкнув три ядерных государства к Третьей мировой войне, или лишь обозначит начало "холодной войны 2.0".Но визит Си свидетельствует о том, что Китай, Россия и Иран выступают против Соединенных Штатов, Великобритании и других союзников по НАТОв соревновании за глобальное влияние и за альянсы со странами, которые еще окончательно не определились с "блоком" (в качестве примера приводятся Южная Африка и Саудовская Аравия, традиционный союзник США на Ближнем Востоке после китайского посредничества в отношении дипломатических отношений с Ираном, по мнению автора, отныне переходит в статус неопределившейся страны).

В статье, опубликованной в воскресенье вечером в китайской газете People's Daily, Путин рассказал о братской дружбе между Россией и Китаем, которые, по его словам, стоят "бок о бок", в том числе, против западной гегемонии.

Настойчивее чем когда-либо, следуя своим устаревшим догматам и упадкам, "коллективный Запад" играет с судьбами целых государств и народов, – написал Путин. – Политика США относительно одновременного сдерживания России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, становится все более жесткой и агрессивной.

Поездка Си, которую в России уже называют знаковым дипломатическим событием 2023 года, вряд ли состоялась в более полезный момент для Путина.

Поскольку его вторжение почти остановилось, потери военных растут, а его личная репутация недавно запятнана ордером на арест за военные преступления, выданным Международным уголовным судом. Сейчас Путин отчаянно нуждается в поддержке.

Для российской внутренней аудитории церемониальное великолепие приёма китайского лидера укрепит имидж Путина как современного царя. В завершение визита состоится торжественный обед в исторической палате Кремля, построенной в 15 веке во времена Ивана III – правителя россиян, чья репутация "собирателя земель", то есть аннексии соседних территорий, вдохновляет Путина.

По мнению Путина, союз Китая и России как союзников против Соединенных Штатов должен легитимизировать его тезис о том, что война в Украине является горнилом, посредством которого Россия создает новый постамериканский порядок.

Си прибывает в Россию на фоне лихорадочной антизападной риторики Путина, мир в настоящее время стоит на опасном перепутье. Российский лидер приостановил действие ДСНВ, единственного соглашения о контроле над ядерными вооружениями, оставшегося с Вашингтоном, и поставил будущее своей страны на то, что сейчас, вероятно, будет долгой, непредсказуемой войной, несмотря на потрясающие экономические потери и опасения его собственной элиты. Запад в свою очередь предоставляет Украине более мощное вооружение, в том числе танки и истребители.

Важно Что такое ДСНВ и опробует ли Путин ядерное оружие: для чего России новая фаза шантажа

Упорство авторитарных лидеров Китая и России может привести к тому, что мир будет разделен на противоположные лагеря в течение десятилетий, что помешает сотрудничеству в борьбе с изменением климата, нивелирует глобальные усилия против нарушений прав человека, парализует международные институты и усилит напряженность в мире.

Но в то время как Путин ищет союзников, которые могли бы послать оружие, увеличить торговлю или по крайней мере поддержать его на глобальных форумах, для Си Цзиньпина этот визит больше о позиционировании Пекина во всем мире, чем о России или Украине, сказал Алексей Чигадаев, эксперт по Китая из Лейпцигского университета и бывший преподаватель Московской высшей школы экономики, покинувший Россию из-за вторжения.

Это демонстрация миру: "Мы можем быть посредниками в международных конфликтах, и мы являемся надежным партнером,

– российский эксперт-эмигрант Чигадаев о визите Си.

По словам эксперта, это также предупреждение Вашингтону о необходимости вести переговоры с Пекином и Европе о важности Китая как большого мирового государства. Он добавил, что визит посылает месседж Центральной Азии, Африке и Ближнему Востоку о том, что Китай является более жизнеспособным источником поддержки, чем Соединенные Штаты.

Си также может намереться продемонстрировать Путину, что если образуется новый мировой порядок, именно Китай возглавит его.

Недавно Китай продемонстрировал рост глобального влияния, выступая посредником в дипломатическом сближении между Ираном и Саудовской Аравией на фоне раздражения Вашингтона относительно демарша саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана, сыгравшего на стороне Путина, когда решил поддерживать высокие цены на нефть, чем позволил российскому диктатору и в дальнейшем финансировать войну. Хотя Китай представляет себя нейтральной стороной, когда речь идет о войне Путина в Украине, Кремль видит в Си своего сильнейшего молчаливого сторонника.

Большое "ни о чем"

Британское издание The Guardian в статье с красноречивым названием Good old friend’: Putin offers praise for Xi ahead of first trip to Russia since Ukraine invasion (Путин нахваливает Си накануне его первого после вторжения в Украину визита в Россию) объясняет серию обоюдных комплиментов лидеров России и Китая, а также раскрывает настоящую стратегию Китая в отношении России.

Путин похвалил "старого доброго друга" Си Цзиньпина в газетной статье, опубликованной в Китае накануне государственного визита китайского президента, который должен подтвердить крепкие связи лидеров и даст Москве возможность подчеркнуть, что она не была изолирована мировым сообществом.

В статье, написанной для китайской газеты в воскресенье, Путин приветствовал готовность Китая сыграть то, что он назвал "конструктивной ролью" в решении украинского "кризиса". Российский президент назвал Си своим "старым добрым другом" и сказал, что Россия возлагает большие надежды на его визит, первый визит китайского лидера в Россию после того, как Путин начал свое вторжение в Украину в прошлом году.

Си Цзиньпин в свою очередь опубликовал статью в "Российской газете", издаваемую российским правительством, в которой призывал к "прагматизму" в отношении Украины.

Он сказал, что предложение Китая, документ из 12 пунктов, обнародованный в прошлом месяце и в основном отклоненный Западом, представляет "насколько это возможно, единство взглядов мирового сообщества".

Си сказал, что его поездка в Россию направлена на укрепление дружбы между двумя странами, "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" в мире, которому угрожают "проявления гегемонии, деспотизма и запугивания". "Нет универсальной модели правления и нет мирового порядка, где решающее слово принадлежит одной стране", – написал Си в программной статье в "Российской газете".

Этот визит начался через несколько дней после того, как Путин получил ордер на арест МУС за похищение украинских детей, что еще больше усилило репутацию России как государства-парии (но не для Китая, – ред.), и через два дня после того, как Путин преподнес сюрприз – визит в оккупированный россиянами украинский город Мариуполь.

Уже до войны был большой дисбаланс власти. Сейчас, когда Россия изолирована от Запада, эта асимметрия власти стремительно растет, – сказал Габуев. – Китай имеет все необходимые рычаги влияния, и в будущем они будут только увеличиваться.

Визит Си проходит в период растущей зависимости России от Пекина. Согласно данным государственной торговли, на Китай сейчас приходится более 40% от общего импорта России. Китай в настоящее время поставляет России большие объемы продукции как для гражданского, так и для военного использования, включая сырье и компьютерные микросхемы – жизненно важные ресурсы для Москвы, чтобы поддерживать свою военную машину на плаву.

Китайский импорт российской нефти в прошлом году вырос на 8%. Импорт российского газа вырос на 50%.

Эти изменения частично объясняют, почему российская экономика после введения беспрецедентных санкций Запада против страны достигла лучших результатов, чем предполагали многие экономисты (и не развалилась, – 24 Канал).

Но в то время как Москве удалось перенаправить часть своих торговых потоков в сторону Китая, в январе 2023 года бюджет страны зафиксировал дефицит в размере почти 25 миллиардов долларов после того, как Запад ввел ряд ценовых ограничений и эмбарго на российский экспорт энергоносителей, источники жизни российской экономики.

Для России будет очень важно обсудить увеличение продаж нефти и газа и продолжение поступления критических компонентов,

– сказал Габуев.

Когда Си прибудет в Москву, он также будет хорошо знать о ставках своего визита. Многие воспримут это как демонстрацию поддержки Путина. Но Си также захочет продемонстрировать миру, что он может быть сдерживающей силой Путину, например, не давая ему развернуть ядерное оружие на поле боя в Украине.

Также сообщается, что Си планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это будет попыткой "сбалансировать негативное влияние, которое будет иметь его визит в Москву" на отношения Си с Западом", – считает Бонни Глейзер, директор Индийско-Тихоокеанской программы аналитического центра Немецкого фонда Маршалла.

Си пытается играть роль мирового государственного деятеля. На прошлой неделе он призвал Китай играть большую роль в управлении глобальными делами после того, как являлся посредником в соглашении между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении дипломатических отношений, шаг, который рассматривался в Китае как победа над влиянием США на Ближнем Востоке.

Китай почти отказался от своих отношений с США. Но Си стремится поддерживать связи с Европой, важным торговым партнером.

Одна из главных внутренних проблем, с которой сталкивается Си, когда он начинает свой третий срок президентства Китая, состоит в том, как восстановить экономику после ударов, которые она испытала во время своей политики "нулевого распространения COVID-19".

Но Европа все больше привязывается к Соединенным Штатам из-за своих взглядов на Украину. Это мешает усилиям Китая улучшить связи с Европой,

– эксперт Бонни Глейзер прогнозирует поражение "многоходовки" Си Цзиньпина.

В прошлом месяце Китай предложил мирный план из 12 пунктов для решения войны, хотя он не касался таких важных деталей, как то, должны ли, например, вывести российские войска из Украины.

"Люди будут ждать результата, – говорит Юнь Сунь, директор китайской программы Центра Стимсона, вашингтонского анатилитического центра. – Если Россия согласится на переговоры с Украиной в результате поездки Си, это увеличит авторитет Китая как посредника.

Впрочем, миротворческие усилия Си можно отбросить как пустое позерство. Факты говорят против него. Он отказался осудить вторжение в Украину, и, если говорить откровенно, следует признать, что поддержка Китаем России с начала войны была непоколебимой.

И хотя Москва приветствовала китайское мирное предложение, она не проявила ясного намерения отказаться от своих максималистских целей по изменению режима в Украине (и фактического геноцида, – 24 Канал).

В ряде публичных заявлений за последний месяц Путин отметил, что он ожидает продолжения войны, готовя свое население к многолетнему изнурительному конфликту, который он представил как экзистенциальную битву за выживание страны. Но поскольку Россия не смогла добиться успехов во время ее изнурительной зимней наступательной операции на востоке Украины, даже больше – появились новые сообщения о том, что у оккупантов заканчиваются боеприпасы, официальные лица в Вашингтоне выразили обеспокоенность, что Москва возобновит свои призывы к получению военной помощи от Китая.

Тема военно-технического сотрудничества, несомненно, будет обсуждаться,

– заявил российскому изданию "Ведомости" помощник Путина Юрий Ушаков, добавив, что в переговорах примет участие министр обороны Сергей Шойгу.

В прошлом месяце государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность поставки оружия и боеприпасов в Россию, предупредив, что такой шаг будет иметь "серьезные последствия" для Пекина.

Наблюдатели, однако, сомневаются, в том, пошел ли Китай так далеко, чтобы поставлять Москве летальное оружие в больших масштабах, если бы российские силы не столкнулись с немедленным поражением на поле боя. Такой шаг был бы нехарактерной опрометчивостью для Пекина, который не в состоянии выдержать экономическую негативную реакцию, которую бы такой шаг спровоцировал.