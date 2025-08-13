В среду, 13 августа, Владимир Зеленский посетит Берлин. Этот визит происходит на фоне подготовки к саммиту Трампа и Путина на Аляске.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Для чего Зеленский летит в Берлин?

Как отмечает издание, Украина надеется, что встреча в Берлине будет служить – по крайней мере частично – европейским противовесом саммита на Аляске.

Зеленский и его сторонники пытаются донести опасность продажи интересов Киева ради прекращения огня,

– пишут журналисты.

Как рассказал 24 Каналу пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, у Зеленского планируется двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом.

Reuters пишет, что видеоконференция начнется в 15:00 по Киеву. Обсуждения будут сосредоточены на том, как реагировать на территориальные претензии России.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. В этот же день состоится онлайн заседание Коалиции желающих.