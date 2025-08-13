Укр Рус
13 серпня, 10:57
Reuters назвав першочергову мету візиту Зеленського до Берліна

Дмитро Усик
Основні тези
  • Володимир Зеленський відвідає Берлін 13 серпня для зустрічі з федеральним канцлером Мерцем та участі у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом.
  • Обговорення зосереджені на реагуванні на територіальні претензії Росії, а також на спробах України протистояти можливим поступкам на користь припинення вогню.

У середу, 13 серпня, Володимир Зеленський відвідає Берлін. Цей візит відбувається на тлі підготовки до саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Для чого Зеленський летить у Берлін?

Як зауважує видання, Україна сподівається, що зустріч у Берліні слугуватиме – принаймні частково – європейською противагою саміту на Алясці. 

Зеленський та його сторонники намагаються донести небезпеку продажу інтересів Києва заради припинення вогню, 
– пишуть журналісти.

Як розповів 24 Каналу прессекретар президента Сергій Никифоров, у Зеленського планується двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом. 

Reuters пише, що відеоконференція почнеться о 15:00 за Києвом. Обговорення будуть зосереджені на тому, як реагувати на територіальні претензії Росії.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца для ЗМІ. Цього ж дня відбудеться онлайн засідання Коаліції охочих.