Для чего Зеленский летит в Берлин?
Как отмечает издание, Украина надеется, что встреча в Берлине будет служить – по крайней мере частично – европейским противовесом саммита на Аляске.
Зеленский и его сторонники пытаются донести опасность продажи интересов Киева ради прекращения огня,
Как рассказал 24 Каналу пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, у Зеленского планируется двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом.
Reuters пишет, что видеоконференция начнется в 15:00 по Киеву. Обсуждения будут сосредоточены на том, как реагировать на территориальные претензии России.
По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Владимира Зеленского и Фридриха Мерца для СМИ. В этот же день состоится онлайн заседание Коалиции желающих.