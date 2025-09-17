У президента Зеленского запланирован визит в Нью-Йорк. Предварительно, он будет осуществлен на следующей неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Георгия Тихого.

Что известно о визите Зеленского в США?

️Зеленский во главе с украинской делегацией посетит Генассамблею ООН.

На следующей неделе, так, мы действительно готовимся к Генассамблее ООН, к поездке делегации, украинской делегации, конечно, высокого, самого высокого уровня, то есть во главе с президентом Украины,

– сказал спикер МИД.

Это будет юбилейная 80-я Генассамблея. Украина является одной из основательниц ООН, поэтому эта сессия имеет очень важное значение для нашего государства.

По словам Тихого, этот раз у президента будет насыщенный график, в частности, запланирован ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств.

"Будет целый ряд мероприятий с участием руководства страны и МИД, нацелены на консолидацию международной поддержки, привлечение внимания к последствиям российской агрессии, отдельный акцент на похищении украинских детей и на ответственности РФ за преступления", – добавил спикер МИД.

Кроме того, свою программу будет иметь первая леди Украины Елена Зеленская.

