Ракеты для ПВО и более 500 миллионов евро помощи: Зеленский подвел итоги визитов за границу

Президент Владимир Зеленский посетил Грецию, Францию и Испанию. Глава государства рассказал об итогах своих визитов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Какие результаты зарубежных визитов Зеленского?

По словам Зеленского, Греция становится важным энергетическим узлом для Украины и всей Центральной и Восточной Европы.

В Афинах представители государств подписали соглашение о поставках Украине газа на эту зиму, что поможет украинцам пройти отопительный сезон несмотря на постоянные российские атаки на украинскую энергосистему. Президент поблагодарил Грецию и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за поддержку.

Зеленский посетил Грецию, Францию и Испанию / Фото из соцсетей президента

Он добавил, что Франция также значительно усилит украинскую оборону. В Париже удалось достичь стратегической договоренности относительно 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года, систем ПВО SAMP/T, современных радаров, ракет "воздух – воздух" и управляемых авиабомб.

Кроме этого, до конца года Украина получит новый пакет военной помощи. Зеленский выразил благодарность Франции и президенту страны Эмманюэлю Макрону за эти решения.

Испания тоже продолжает масштабно поддерживать Украину и усиливать ее ПВО. В Мадриде премьер-министр Педро Санчес объявил о взносе в программу PURL в размере 100 миллионов евро для покупки Украиной ракет для ПВО, 215 миллионов евро в программу SAFE и 200 миллионов евро для украинской энергетики.

Президент поблагодарил Испанию. Он добавил, что государство помогает Украине с насущными потребностями и готовит новый оборонный пакет, который включает ракеты для систем ПВО IRIS-T.

Визиты Зеленского за границу: коротко о главном