Ракеты для ПВО и более 500 миллионов евро помощи: Зеленский подвел итоги визитов за границу
- Зеленский посетил Грецию, Францию и Испанию, договорившись об энергетической и военной поддержке, включая поставки газа и систем ПВО.
- Испания выделяет более 500 миллионов евро на оборонные и энергетические программы для Украины.
Президент Владимир Зеленский посетил Грецию, Францию и Испанию. Глава государства рассказал об итогах своих визитов.
Какие результаты зарубежных визитов Зеленского?
По словам Зеленского, Греция становится важным энергетическим узлом для Украины и всей Центральной и Восточной Европы.
В Афинах представители государств подписали соглашение о поставках Украине газа на эту зиму, что поможет украинцам пройти отопительный сезон несмотря на постоянные российские атаки на украинскую энергосистему. Президент поблагодарил Грецию и премьер-министра Кириакоса Мицотакиса за поддержку.
Зеленский посетил Грецию, Францию и Испанию / Фото из соцсетей президента
Он добавил, что Франция также значительно усилит украинскую оборону. В Париже удалось достичь стратегической договоренности относительно 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года, систем ПВО SAMP/T, современных радаров, ракет "воздух – воздух" и управляемых авиабомб.
Кроме этого, до конца года Украина получит новый пакет военной помощи. Зеленский выразил благодарность Франции и президенту страны Эмманюэлю Макрону за эти решения.
Испания тоже продолжает масштабно поддерживать Украину и усиливать ее ПВО. В Мадриде премьер-министр Педро Санчес объявил о взносе в программу PURL в размере 100 миллионов евро для покупки Украиной ракет для ПВО, 215 миллионов евро в программу SAFE и 200 миллионов евро для украинской энергетики.
Президент поблагодарил Испанию. Он добавил, что государство помогает Украине с насущными потребностями и готовит новый оборонный пакет, который включает ракеты для систем ПВО IRIS-T.
Визиты Зеленского за границу: коротко о главном
Владимир Зеленский посетил Грецию, Францию и Испанию во время европейского турне для обсуждения энергетического сотрудничества и военной помощи Украине.
Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что соглашение с Францией может усилить нашу боевую авиацию. Впрочем стоит понимать, что это не произойдет одномоментно, а будет важным на перспективу. Скорее всего, соглашение ориентировано на послевоенное время. Оно может стать своеобразной гарантией безопасности для Украины.