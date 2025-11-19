Ракети для ППО і понад 500 мільйонів євро допомоги: Зеленський підбив підсумки візитів за кордон

Президент Володимир Зеленський відвідав Грецію, Францію та Іспанію. Глава держави розповів про підсумки своїх візитів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Які результати закордонних візитів Зеленського?

За словами Зеленського, Греція стає важливим енергетичним вузлом для України й усієї Центральної та Східної Європи.

В Афінах представники держав підписали угоду щодо поставок Україні газу на цю зиму, що допоможе українцям пройти опалювальний сезон попри постійні російські атаки на українську енергосистему. Президент подякував Греції та прем’єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за підтримку.

Зеленський відвідав Грецію, Францію та Іспанію / Фото з соцмереж президента

Він додав, що Франція також значно посилить українську оборону. У Парижі вдалося досягнути стратегічної домовленості щодо 100 літаків Rafale F4 до 2035 року, систем ППО SAMP/T, сучасних радарів, ракет "повітря – повітря" та керованих авіабомб.

Окрім цього, до кінця року Україна отримає новий пакет військової допомоги. Зеленський висловив вдячність Франції та президенту країни Емманюелю Макрону за ці рішення.

Іспанія теж продовжує масштабно підтримувати Україну та посилювати її ППО. У Мадриді прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про внесок у програму PURL у розмірі 100 мільйонів євро для купівлі Україною ракет для ППО, 215 мільйонів євро у програму SAFE та 200 мільйонів євро для української енергетики.

Президент подякував Іспанії. Він додав, що держава допомагає Україні з нагальними потребами та готує новий оборонний пакет, який включає ракети для систем ППО IRIS-T.

Візити Зеленського за кордон: коротко про головне