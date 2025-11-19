Про це повідомляє 24 Канал. У Туреччині Зеленський планує кілька зустрічей.
Які плани в Зеленського в Туреччині?
Володимир Зеленський хоче активізувати переговорні процеси, а тому цього тижня проводить зустрічі з партнерами. На черзі в президента – перемовини з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та, ймовірно, спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.
Україна представить турецьким колегам рішення, що мають на меті підтримку України, співпрацю в оборонній сфері та інші важливі питання.
Володимир Зеленський їздить до міжнародних партнерів, аби сприяти закінченню війни, відновити обміни та повернення українських військовополонених. Мова йтиме також про гуманітарні питання та більшу співпрацю між Україною та Туреччиною, зокрема у сфері безпеки.
Варто зазначити! Туреччина продовжує робити кроки для дипломатії, яка б сприяла врегулюванню війни в Україні та посилювала б підтримку від міжнародних партнерів.
Навіщо Зеленський зараз відвідує міжнародних партнерів?
Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу розповів, що президент України під час свого європейського турне здійснює важливі кроки для військової допомоги. Так, візит до Франції, з якою в нас тісні відносини, дозволить посилити українську авіацію та ППО. Обговорення енергетичної співпраці та військової допомоги також стало ключовим під час поїздок до Греції та Іспанії.
Візит Зеленського до Туреччини: що відомо?
Після поїздок до Європи Володимир Зеленський прибув до Туреччини. Тут він проведе чергові зустрічі для ухвалення рішень, які б допомогли Україні захищатися від ворога та водночас наближатися до миру.
Очікується, що на переговори приїде представник Дональда Трампа Стів Віткофф. Деталей щодо теми їхньої зустрічі немає.
Російські представники заявили, що не будуть присутні на зустрічі в Туреччині. Вони нібито не отримували запрошення на переговори, хоча й "відкриті для діалогу".
11 листопада до Туреччини приїхав секретар РНБО Рустем Умєров, який мав "розморозити" переговори про обміни полоненими. Зараз посадовець ще перебуває в Анкарі.