Об этом сообщает 24 Канал. В Турции Зеленский планирует несколько встреч.
Какие планы у Зеленского в Турции?
Владимир Зеленский хочет активизировать переговорные процессы, а потому на этой неделе проводит встречи с партнерами. На очереди у президента – переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и, вероятно, спецпредставителем США по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом.
Украина представит турецким коллегам решения, имеющие целью поддержку Украины, сотрудничество в оборонной сфере и другие важные вопросы.
Владимир Зеленский ездит к международным партнерам, чтобы способствовать окончанию войны, восстановить обмены и возвращение украинских военнопленных. Речь пойдет также о гуманитарных вопросах и большем сотрудничестве между Украиной и Турцией, в частности в сфере безопасности.
Стоит отметить! Турция продолжает делать шаги для дипломатии, которая способствовала бы урегулированию войны в Украине и усиливала бы поддержку от международных партнеров.
Зачем Зеленский сейчас посещает международных партнеров?
Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский в эфире 24 Канала рассказал, что президент Украины во время своего европейского турне осуществляет важные шаги для военной помощи. Так, визит во Францию, с которой у нас тесные отношения, позволит усилить украинскую авиацию и ПВО. Обсуждение энергетического сотрудничества и военной помощи также стало ключевым во время поездок в Грецию и Испанию.
Визит Зеленского в Турцию: что известно?
После поездок в Европу Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Здесь он проведет очередные встречи для принятия решений, которые бы помогли Украине защищаться от врага и одновременно приближаться к миру.
Ожидается, что на переговоры приедет представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Деталей по теме их встречи нет.
Российские представители заявили, что не будут присутствовать на встрече в Турции. Они якобы не получали приглашения на переговоры, хотя и "открыты для диалога".
11 ноября в Турцию приехал секретарь СНБО Рустем Умеров, который должен был "разморозить" переговоры об обмене пленными. Сейчас чиновник еще находится в Анкаре.