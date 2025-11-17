Особое внимание уделят именно Воздушным силам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров Украины и Франции.

Смотрите также Украина и Франция подписали текст исторического соглашения: заявления Зеленского и Макрона вживую

Как Франция усилит способности Украины?

Франция и Украина 17 ноября заключили соглашение, которое определяет новый этап в восстановлении и реинтеграции ВСУ после перемирия с Россией. Президент Макрон стремится, чтобы украинские силы в будущем могли сдержать новую возможную агрессию.

Отмечается, что Франция особенно сосредоточится на Воздушных силах Украины. Речь идет о привлечении современных средств, финансирования и модернизации.

Во время выступления Макрон напомнил о первом призыве Зеленского "закрыть небо". Лидер Франции подчеркнул, что эта задача и в дальнейшем остается в приоритете.

Что известно о соглашении?