Особое внимание уделят именно Воздушным силам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров Украины и Франции.
Как Франция усилит способности Украины?
Франция и Украина 17 ноября заключили соглашение, которое определяет новый этап в восстановлении и реинтеграции ВСУ после перемирия с Россией. Президент Макрон стремится, чтобы украинские силы в будущем могли сдержать новую возможную агрессию.
Отмечается, что Франция особенно сосредоточится на Воздушных силах Украины. Речь идет о привлечении современных средств, финансирования и модернизации.
Во время выступления Макрон напомнил о первом призыве Зеленского "закрыть небо". Лидер Франции подчеркнул, что эта задача и в дальнейшем остается в приоритете.
Что известно о соглашении?
Ранее сообщалось, что Украина и Франция готовятся заключить оборонные соглашения. Они могут касаться поставки боевой авиации, ракет и средств противодействия БпЛА.
Впоследствии "историческое соглашение" лидеры подписали. Владимир Зеленский объяснил, что в соответствии с документом, Украина получит 100 истребителей Rafale, радары и 8 установок ПВО SAMP/T.
Стратегическое соглашение будет действовать в течение десяти лет и вступит в силу уже с 2026 года.