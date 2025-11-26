Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко разобрал 24 Каналу, как Запад мог бы усилить Украину. Это касается как инструментов на поле боя, в тылу, так и санкций против России.
Какие инструменты являются важными?
Александр Мусиенко привел пример вопроса предоставления Украине ракет Tomahawk. Это касается решений, политической воли и целесообразности. Для наших защитников действительно нужно это вооружение.
Проведя определенные расчеты и аналитическую работу, выяснено, что нам достаточно получить до 100 ракет для того, чтобы нанести успешные удары по четырем российским важным портам, которые отвечают за экспорт нефти, через которые проходят 2/3 российских нефтепродуктов,
– подчеркнул он.
В Черном море – это Туапсе и Новороссийск. По ним Силы обороны Украины наносят успешные удары. Также есть в Балтийском море – это Усть-Луга и Приморск. Это огромная часть российских прибылей, которые потом они тратят на войну против Украины. Это было бы очень действенно вместе с американскими санкциями.
Мы видим, что эмбарго на определенные категории продукции, особенно двойного назначения, сегодня еще не введены Западом. Россия может под прикрытием технологий двойного назначения покупать что-то якобы для гражданских нужд, а на самом деле использовать для агрессии против Украины,
– отметил Мусиенко.
Крайне важным является вопрос закрытия неба, интеграции воздушного пространства Украины в единое европейское, их синхронизации. Например, авиация стран-партнеров может помогать нам сбивать российские ракеты и дроны. Этот механизм также не применен.
Военнослужащий считает, что США могли бы принять решение о развертывании дальнобойных систем противоракетной обороны стратегического характера. Например, THAAD или Aegis, что стоит в Польше на боевом дежурстве, которые способны сбивать любые типы баллистических ракет. В частности, "Орешник", которыми Россия постоянно угрожает после того, как применила по Днепру.
Когда мы будем говорить о каждом таком элементе, то можно найти еще решения, которые можно было бы привлечь. Но они не привлечены из-за других подходов. Очевидно, сегодня есть видение, что принятие таких решений может повредить переговорному процессу. Такое впечатление формируется после оценок американских заявлений. Но надеюсь, что если будет разочарование в России, то мы увидим еще дополнительные инструменты,
– добавил он.
Что происходит на фронте?
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 156 штурмов на позиции украинских военных. Горячее всего было на Покровском, Гуляйпольском и Александровском направлениях.
К сожалению, Россия оккупировала 2 села и имела еще 4 продвижения. По данным DeepState, российская армия оккупировала Луч в Донецкой области и Высокое (оккупационное советское название – Красное) в Запорожье. Также россияне имели еще несколько продвижений в Донецкой области и Запорожье: вблизи Мирнограда, Затишья, Марфополя и в Покровске.