Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко разобрал 24 Каналу, как Запад мог бы усилить Украину. Это касается как инструментов на поле боя, в тылу, так и санкций против России.

Какие инструменты являются важными?

Александр Мусиенко привел пример вопроса предоставления Украине ракет Tomahawk. Это касается решений, политической воли и целесообразности. Для наших защитников действительно нужно это вооружение.

Проведя определенные расчеты и аналитическую работу, выяснено, что нам достаточно получить до 100 ракет для того, чтобы нанести успешные удары по четырем российским важным портам, которые отвечают за экспорт нефти, через которые проходят 2/3 российских нефтепродуктов,

– подчеркнул он.

В Черном море – это Туапсе и Новороссийск. По ним Силы обороны Украины наносят успешные удары. Также есть в Балтийском море – это Усть-Луга и Приморск. Это огромная часть российских прибылей, которые потом они тратят на войну против Украины. Это было бы очень действенно вместе с американскими санкциями.

Мы видим, что эмбарго на определенные категории продукции, особенно двойного назначения, сегодня еще не введены Западом. Россия может под прикрытием технологий двойного назначения покупать что-то якобы для гражданских нужд, а на самом деле использовать для агрессии против Украины,

– отметил Мусиенко.

Крайне важным является вопрос закрытия неба, интеграции воздушного пространства Украины в единое европейское, их синхронизации. Например, авиация стран-партнеров может помогать нам сбивать российские ракеты и дроны. Этот механизм также не применен.

Военнослужащий считает, что США могли бы принять решение о развертывании дальнобойных систем противоракетной обороны стратегического характера. Например, THAAD или Aegis, что стоит в Польше на боевом дежурстве, которые способны сбивать любые типы баллистических ракет. В частности, "Орешник", которыми Россия постоянно угрожает после того, как применила по Днепру.

Когда мы будем говорить о каждом таком элементе, то можно найти еще решения, которые можно было бы привлечь. Но они не привлечены из-за других подходов. Очевидно, сегодня есть видение, что принятие таких решений может повредить переговорному процессу. Такое впечатление формируется после оценок американских заявлений. Но надеюсь, что если будет разочарование в России, то мы увидим еще дополнительные инструменты,

– добавил он.

